Matti Suur-Hamarin ensimmäinen paralympiamitali on kulta: "Aika huikeat tunnelmat"

Matti Suur-Hamari nappasi uransa ensimmäisen paralympiavoiton Pyeongchangin paralympialaisten lumilautacrossin SB-LL2-luokassa. Suur-Hamari voitti finaalissa USA:n Keith Gabelin, joka menetti mahdollisuutensa kaaduttuaan heti finaalilaskun alussa.



– Aika huikeat tunnelmat. Maaliviivalla koko juttu tuli todeksi. Ei tätä oikein osaa sanoiksi pukea. Tätä täältä tultiin hakemaan ja se tehtiin. Pysyttiin valmentajan kanssa tehdyssä suunnitelmassa. Rata oli aika haastava ja tiukkakurvinen, mikä ei yleensä minulle oikein sovi, Suur-Hamari kertoi Suomen Paralympiakomitean tiedotteessa.



Välierissä 31-vuotias Suur-Hamari kukisti Yhdysvaltain Evan Strongin, joka voitti lumilautacrossin Sotshin paralympialaisissa 2014.



Kilpailupaikalla Pyeongchangissa oli yli kymmenen astetta lämmintä, mikä pehmensi rataa.



– Tänään piti olla viisas laskija. Rata meni tosi huonoon kuntoon. Startti piti ottaa hyvin tarkasti, jotta pääsi keulalle ja laskea sitten loppumatka viisaasti, Suur-Hamari kertoi.



Suur-Hamari on lumilautacrossin ja banked slalomin maailmanmestari. Hän kantoi Suomen lippua Pyeongchangin paralympialaisten avajaisissa ja Sotshin 2014 paralympialaisten päättäjäisissä.



– Nyt on rinki tavallaan täynnä, on maailmanmestaruus, X-Gamesin voitto ja nyt sitten vielä paralympiakulta. Onhan tää tosi huikea juttu. Menee tämä samalle viivalle muiden mestaruuksien kanssa.

Matti Suur-Hamari (kesk.) tuuletti paralympiavoittoa maalissa. KUVA: Paralympiakomitea/Riku Valleala

Suomen toinen lumilautacrossin edustaja Matti Sairanen sijoittui sarjan SB-UL karsintalaskuissa sijalle 17 ja jäi jatkopaikasta yhden pykälän päähän.



– Ihan hyvät fiilikset. Hienoa olla sisänsä jo kilpailemassa paralympialaissa, mutta olisihan se kiva ollut päästä jatkoonkin. Toka lasku ei vaan mennyt niin kuin olisin halunnut. Yritin lisätä siihen vähän enemmän vauhtia, mutta nyt tuli sitten lisättyä vähän liikaakin. Ei voi mitään, näin meni tänään, Sairanen sanoi.



Suur-Hamari ja Sairanen kisaavat vielä lumilautailun banked slalomissa perjantaina.

Juttu päivitetty kauttaaltaan 12.3. kello 12.07.