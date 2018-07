Matti Mattssonille toinen mestaruus - "Näyttää hyvältä EM-kisoja ajatellen"

Porin Uimaseuran Matti Mattsson päätti Jyväskylän SM-uintien urakkansa 200 metrin rintauinnin mestaruuteen.

Mattsson avasi torstaina kisat kellottamalla Suomen ennätyksen 100 metrin rintauinnissa. Tuplasti pidemmällä matkalla Mattsson jäi puolisentoista sekuntia SE-lukemistaan.

- Nyt rupesi kulkemaan. Pystyin koko ajan pitämään tekniikan kasassa, Mattsson kiteytti suorituksensa.

Voittoaika 2.10,48 miellytti porilaista.

- En ollut herkistellyt yhtään näihin kisoihin. Olimme puhuneet Eetun (valmentaja Karvonen) kanssa, että voisi mennä alle 2.10:n, mutta tuokin käy.

Mattssonin seuraava tähtäin on kuukauden kuluttua käytävissä EM-uinneissa. Glasgow’ssa Mattsson kilpailee 200 metrin perhosessa.

- Tämä näyttää hyvältä EM-kisoja ajatellen. Nyt pari viikkoa kova treeniä ja sitten aletaan herkistellä.

Jyväskyläläisen Kampuksen Plaanin Mimosa Jallow kahmi viisi SM-kultaa kotikisoistaan. Sunnuntaina hän voitti 100 metrin selkäuinnin ajalla 1.00,77.

- Hapotti aika paljon, mutta pystyin puristamaan tosi hyvin. Se oli hyvä juttu, että Jenna oli niin kova viereisellä radalla, Jallow kehui hopealle uinutta Jenna Laukkasta.

Pöytäkivi hätyytteli Hårdin SE-lukemia sisu-uinnilla

Riku Pöytäkivi pisti 100 metrin perhosuinnin ennätyslukemansa uusiksi SM-uintien päätöspäivänä sunnuntaina.

Helsingfors Simsällskapia edustava Pöytäkivi otti Suomen mestaruuden ajalla 53,16, joka jäi vain kahdeksan sadasosasekuntia Jere Hårdin 17 vuotta vanhasta Suomen ennätyksestä.

- Maaliintulossa meni varmaan kolme kymmenystä hukkaan, se oli oma vika. Täällä on pohjassa kaksi viivaa yhden sijaan, ja sen vuoksi katsoin väärin maaliintulon, Pöytäkivi kertoi.

Pöytäkivi jätettiin lauantain 50 metrin perhosfinaalissa pronssille, mikä oli kova pettymys helsinkiläisuimarille.

- Kisa-altaassa mikään ei ole tuntunut toimivan. 50 metrin finaali oli kaiken huippu. Tämäkään uinti ei ollut rento, tämä oli sisu-uinti. Otti niin paljon päähän nämä huonosti menneet kisat.

Pöytäkivi suuntaa kuukauden kuluttua pitkän radan EM-uinteihin Skotlantiin. Hän hakee huippuvirettä kotialtaassaan Helsingissä.

- EM-kisoissa 50 metrin perhonen on päälajina. Jos siellä pääsisi ennätykseen ja Hårdin SE-aikaan, silloin ollaan heittämällä finaalissa ja mitalitaistossa, Pöytäkivi arvioi.

Selkävaivaiselta Liukkoselta positiivinen signaali

Selkävaivojen kanssa pitkään kamppaillut Ari-Pekka Liukkonen kauhoi SM-kultaa 50 metrin vapaauinnissa ajalla 22,28. Liukkosen kuntokäyrä on noussut viimeisen kuukauden aikana, mutta välilevyn pullistuma tuottaa yhä tuskaa.

- Nämä ovat olleet urani vaikeimmat SM-kilpailut. Selkä on mennyt päivä päivältä pahemmaksi. Sen vuoksi jätin 100 metrin vaparin ja viestit pois, Liukkonen sanoi.

Liukkonen yrittää jumpata selkäänsä fysioterapialla parempaan iskuun Bulgarian-leirillä ennen EM-kisoja. Pitkänhuiskean uintitähden pahin vastustaja on aika.

- Aikaa on kuukausi, mutta riittääkö se - se nähdään sitten. Onneksi 50 metrin vaparissa viimeistely on pitkälti lepoa. Jos olisi viikkoa ennen kisoja kohtuullisessa kunnossa, siinä ehtisi vielä nostaa riittävästi nopeutta. Se on mahdollista, että olisin 21-alkuisissa ajoissa ja taistelemassa mitaleista.