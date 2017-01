Markus Hännikäinen iski ensimmäisen maalinsa NHL:ssä

Jääkiekon NHL:ssä Columbuksen Markus Hännikäinen on tehnyt NHL-uransa ensimmäisen maalin ottelussa Carolinaa vastaan. Columbus kaatoi Sebastian Ahon Carolinan maalein 3-2. Hännikäinen teki ottelun avausmaalin, kun ensimmäistä erää oli pelattu hieman vajaa viisi minuuttia.

Maali on samalla Hännikäisen ensimmäinen tehopiste NHL:ssä. Hännikäinen on pelannut liigassa yhteensä kymmenen ottelua, joista kuusi on kuluvalta kaudelta. Hännikäinen on pääasiallisesti pelannut AHL:ssä.

Carolinan Aho teki joukkueensa avausmaalin ottelussa. Maali syntyi ylivoimalla.