Markkasen Chicago hävisi New Yorkille - Markkanen yhä sivussa

Koripallon NBA:ssa suomalaispelaaja Lauri Markkasen Chicago Bulls on hävinnyt ottelun New York Knicksille. New York vei kotikentällään pelin 110-92.

Chicagon paras pistemies oli 17 pistettä takonut Cristiano Felicio. Hän otti myös kuusi levypalloa.

Isäntien kovimmasta pistesaldosta vastasi 22 pistettä, kaksi levypalloa ja yhden koriin johtaneen syötön saldonnut Tim Hardaway Jr.

Markkanen oli jo neljännen peräkkäisen ottelun sivussa selkäkipujen takia eikä matkustanut joukkueensa mukana otteluun.