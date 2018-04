Markkasen Bullsilla onnea varausnumeron "katkaisupelissä"

Lauri Markkasen seura Chicago Bulls voitti arvonnan, kun NBA-koripalloliiga selvitteli runkosarjassa tasoihin päätyneiden seurojen järjestystä tulevan kesän varaustilaisuuteen. Bulls ja Sacramento Kings voittivat kumpikin 27 peliä, ja "katkaisupeliarpa" kaksikon välillä suosi Bullsia.

Sekä Bullsilla että Kingsillä on 15. toukokuuta Chicagossa järjestettävässä draftiarvonnassa 5,3 prosentin mahdollisuus voittaa ykkösvalinta, ja mahdollisuus kolmen ensimmäisen varausnumeron joukkoon niillä on 18,25 prosenttia.

Bulls on tällä hetkellä kuudes varaaja ja Kings seitsemäs, mutta toukokuisessa arvonnassa sijat voivat vielä muuttua. Alhaisin varausnumero Bullsilla on joka tapauksessa yhdeksäs.

Bullsilla on oman varausvuoronsa lisäksi New Orleans Pelicansin ykkösvaraus, jonka Chicago sai vaihdossa Nikola Miroticista. Tuo valintavuoro on 22:s.

