Markkasen Arizona avaa lopputurnauksen North Dakotaa vastaan

Lauri Markkasen edustama Arizona kohtaa avauskierroksella North Dakotan, kun Yhdysvaltain yliopistokoripallokausi huipentuu NCAA-sarjan lopputurnaukseen. Ottelu pelataan Suomen aikaa perjantaiaamuna Salt Lake Cityssä.

Arizona on voittanut kauden aikana 30 ottelua ja hävinnyt neljä, ja se on yksi NCAA-turnauksen suosikeista. North Dakota puolestaan pelaa ensimmäistä kertaa historiassaan lopputurnauksessa. Sen saldo tällä kaudella on 22 voittoa ja yhdeksän tappiota.

Jos Arizona selvittää perjantain pelinsä, toisella kierroksella vastaan tulee voittaja ottelusta St. Mary's-VCU.

Turnauksessa on mukana suomalaispelaajista myös Shawn Hopkins, jonka yliopisto Troy joutuu todella kovaan seuraan 1. kierroksella. Vastaan kun tulee yliopistokoripallon kestomenestyjä Duke.