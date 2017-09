Markkasella oli kiire koppiin – Sauli Niinistö odotti Suomen pelaajia

Lauri Markkanen vietiin kesken haastattelujen Suomen pukukoppiin, jonne oli saapunut presidentti Sauli Niinistö. Markkanen ehti kuitenkin lyhyesti kerrata yhtä ottelun ratkaisevista hetkistä, riistoa ja sitä seurannutta donkkia, jolla hän tasoitti pelin neljännen neljänneksen lopussa.

– Se tilanne piti lukea. Oma jätkä oli Sasun takana eikä hänelle voinut pallo tulla. Jotenkin se tuli luonnostaan. Tiesin että olimme kaksi pistettä jäljessä, Markkanen kertasi.

Markkanen luonnehti peliä "yhdeksi ikimuistoisimmistaan".

Suomen kapteeni Shawn Huff ylisti joukkueen 20-vuotiasta ykköstähteä.

– Meidän yhtenäisyys ja se että me aidosti iloitaan toisten onnistumisista on se, mihin joukkuehenki kiteytyy. Ja on meillä aika uskomaton nuori kaveri, Huff sanoi Markkasesta.

Huff myönsi, että tappio oli jo näyttänyt useampaan otteeseen todennäköiseltä.

– Ihan uskomaton fiilis. Me synnyttiin niin monta kertaa uudelleen, tuntui jo että bensa loppui, mutta täytyy kiittää yleisöä, Huff sanoi.