Markkanen-huuma jatkuu: Rakastamme häntä

NBA-koripallojoukkue Chicago Bullsin päävalmentaja Fred Hoiberg ei tunnetusti ujostele Lauri Markkasen ylistämistä. Perjantaina Markkanen sai jälleen kerran vuolaat kehut, kun Bulls palasi voittokantaan päihitettyään vieraskentällä Dallas Mavericksin 127-124.

- Emme vaihtaisi Lauria kehenkään. Hän vain parantaa otteittaan peli peliltä. Hänellä on mahtavat vaistot ja hän on atleettinen, Hoiberg totesi suomalaistulokkaasta Chicago Tribune -lehden mukaan.

Dallasia vastaan Markkanen nakutti 16 pistettä ja kaapi yhdeksän levypalloa. Yhdeksästä pelitilanneheitostaan hän säkitti kuusi. Viidestä kolmen pisteen heittoyrityksestä Markkanen upotti kolme.

- Paras juttu on se, ettei Lauri pelkää lainkaan. Sen hän on näyttänyt kerta toisensa jälkeen. Hänellä on kyky nousta esiin ja ottaa vastuuta riippumatta siitä, sujuuko hänen heittopelinsä vai ei. Me rakastamme häntä, Hoiberg hehkutti.

Nowitzki pyyteli Markkasta Dallasiin

Markkasen kannalta Dallas-peli voitiin nähdä erityisenä, sillä vastustajan riveissä oli yksi kaikkien aikojen eurooppalaisista NBA-pelaajista, saksalaiskonkari Dirk Nowitzki. Moni näkee Markkasessa ja Nowitzkissa samaa.

Nowitzki itse on huomannut Markkasen kehityksen kohti lajin huippua.

- Olen iloinen, että hän on saanut mahdollisuutensa Chicagossa, jonka tiedämme olevan fantastinen urheilukaupunki. Toivottavasti hän kypsyy entisestään ja saavuttaa mahtavan uran, Nowitzki sanoi Chicago Tribunelle.

Nowitzki ja Markkanen olivat vaihtaneet puhelinnumeroita ennen NBA-varaustilaisuutta ja saksalaistähti oli lähestynyt lupaavaa suomalaispelaajaa viestillään.

- Toivotin hänelle onnea. Meillä oli korkea varausvuoro ja Lauri olisi varmaankin tullut mielellään joukkueeseemme. Mutta hän pelaa erittäin hyvin Bullsin riveissä ja olen iloinen hänen puolestaan, Nowitzki kertoi.

Perjantain pelissä Nowitzki teki 19 pistettä. Markkanen kehui kokenutta saksalaispelaajaa.

- Yritän oppia häneltä.

