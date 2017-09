Markkanen ei ottanut osaa EM-koripallomaajoukkueen harjoituksiin

Lauri Markkanen ei ottanut osaa Suomen EM-koripallomaajoukkueen aamuharjoituksiin tänään. Markkanen näytti loukkaavan jalkansa viimeisen heittonsa alastulossa eilen pelatussa ottelussa Sloveniaa vastaan, mutta Suomen joukkue ei kertonut tarkempaa tietoa vamman laadusta.

- Laurin tilanne on to be announced (ilmoitetaan), päävalmentaja Henrik Dettmann sanoi harjoitusten jälkeen.

- Menemme tunti per tunti. Katsotaan sitten missä kunnossa jalka on. Kaikkemme me teemme, että hän olisi kentällä, Dettmann valaisi.

Markkanen poistui eilen kentältä kapteeni Shawn Huffin ja Marko Yrjövuoren tukemana. Hän kuitenkin käveli omin jaloin Suomen joukkueen bussiin pelin jälkeen.

Eilen Slovenialle hävinnyt Suomi kohtaa tänään illalla Puolan.