Marjamäki julkisti Leijona-joukkueen kokoonpanon, mukana ei yhtään Kärppää

Miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Lauri Marjamäki julkisti joukkueensa Ruotsin-turnaukseen tänään. A-maajoukkueen ensikertalaisina turnaukseen valittiin Ässien Jarno Kärki ja JYPin Antti Suomela.

Joukkueen maalivahteina ovat Mikko Koskinen ja Juha Metsola. Lisäksi joukkueeseen valittiin muun muassa Tapparan kapteeni Jukka Peltola ja ruotsalaisseura Växjön hyökkääjä Olli Palola.

– Joukkueessa on myös pelaajia, jotka olivat tällä kaudella mukana jo Venäjän-turnauksessa. Esimerkiksi Henrik Haapala on taas mukana. Haluamme nähdä tällaisia pelaajia uudestaan. On mielenkiintoista nähdä, kuinka he nyt pelaavat, Marjamäki sanoi.

Ruotsin-maajoukkueturnaus Sweden Hockey Games kiekkoillaan 9.–12. helmikuuta.

– Menestyksennälkäinen joukkue on jälleen kasassa, vakuutti maajoukkueen GM Jere Lehtinen.

Miehet, A-maajoukkue epävirallisen EM-sarjan turnaukseen 3/4:

Maalivahdit: Mikko Koskinen SKA Pietari, Juha Metsola Amur Habarovsk.

Puolustajat: Joonas Järvinen Kunlun Red Star, Tommi Kivistö Avtomobilist Jekaterinburg, Miika Koivisto Jukurit, Mikko Kousa Pelicans, Mikko Lehtonen KooKoo, Ilari Melart Luulaja, Niko Mikkola KalPa, Kristian Näkyvä Linköping.

Hyökkääjät: Antti Erkinjuntti Pelicans, Henrik Haapala Tappara, Roope Hintz HIFK, Jarno Kärki Ässät, Sakari Manninen HPK, Joonas Nättinen JYP, Niko Ojamäki Ässät, Olli Palola Växjö, Jukka Peltola Tappara, Tomi Sallinen Kunlun Red Star, Veli-Matti Savinainen Tappara, Antti Suomela JYP.

Päävalmentaja: Lauri Marjamäki.