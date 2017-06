Mario Balotelli jatkaa Rivieralla myös ensi kaudella

Italian kohuhyökkääjä Mario Balotelli jatkaa jalkapallon Ranskan liigassa pelaavan OGC Nicen riveissä myös ensi kaudella. Nizzalaisseura tiedotti asiasta verkkosivuillaan.

Tuittupäisenä tunnettu pelaaja oli avainroolissa, kun Nice ylsi Ranskan liigassa päättyneellä kaudella kolmanneksi ja sitä kautta Mestarien liigan karsintoihin. Balotelli onnistui sarjaotteluissa maalinteossa 15 kertaa.

26-vuotias Balotelli on kiertänyt urallaan Euroopan huippuseuroja. Kotimaassaan Italiassa hän on pelannut Interin ja Milanin paidoissa. Englannissa "Super-Mario" on puolestaan edustanut Manchester Cityä ja Liverpoolia.

Linkki juttuun