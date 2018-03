Helsingin Luistelijoiden Marigold IceUnity nousi vapaaohjelmalla muodostelmaluistelun Suomen mestaruuteen sunnuntaina. Joukkue lähti vapaaohjelmaan lauantaisen lyhytohjelman toiselta sijalta.

Teknisesti varma vapaaohjelma riitti ohittamaan Helsinki Rockettesin.

- Meillä on kaudella ollut paljon epäonnea, mikä on herättänyt meidät terävöittämään tekemistämme. Tämä SM-voitto on unelmien täyttymys, summasi kapteeni Camilla Sundgren tiedotteessa.

Mestaruus tiesi samalla paikkaa huhtikuun MM-kilpailuihin Tukholmaan. Suomen toinen edustaja on mestarin jälkeen kauden parhaat pisteet luistellut Team Unique, joka sijoittui SM-jäällä kolmanneksi.

- Koskaan SM-pronssi ei ole tuntunut näin hyvältä, sanoi kapteeni Iines Saalasti.