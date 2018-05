Mari Laukkanen jatkaa ampumahiihtäjänä - painotusta tosin maastohiihtoon "vähän enemmän"

Ampumahiihtäjä Mari Laukkasen uran jatkumista on pähkäilty kevään mittaan, lajin toisen suomalaistähden Kaisa Mäkäräisen ohella. Mäkäräinen ilmoitti alkuviikosta jatkavansa, ja myös Laukkanen nähdään ampumahiihtokisoissa tulevalla kaudella. Silti, painotus maastohiihdon sprinttimatkoille lisääntyy nyt.

- Tarkoitus on kilpailla ampumahiihdossa, Laukkanen kertoi torstaina puhelimitse kotoaan Itävallan Thalgausta.

- Mutta maastohiihdon kilpailukalenteri on ensi kaudella poikkeuksellinen: maailmancupissa on yhdeksän vapaan sprinttiä, ja myös MM-kisoissa on vapaan sprintti. Näin paljon ei ole aiemmin ollut tarjolla minun bravuurimatkaani.

Kaikkia sprinttejä Laukkasen ei ole aikomus hiihtää, ja ampumahiihdonkin osalta kilpailutiheys on vielä varmistamatta.

- Moni asia on vielä lukkoon lyömättä. Mutta sprinttiäkin ajatellen on hyvä kilpailla myös pidemmillä matkoilla (ampumahiihdossa), Laukkanen pohtii.

- Painotus (harjoittelussa) ehkä muuttuu vähän enemmän (maastohiihtoon). Kuten Matti Nykänen sanoisi, fifty-sixty, Laukkanen nauroi vielä.