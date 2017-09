Manse PP vei naisten pesäpallomestaruuden - "Uskoimme mestaruuteen harjoituspeleistä asti"

Kuka olisi ennen kauden alkua uskonut, että Manse PP juhlii naisten Superpesiksessä mestaruutta? Pokaalin piti jälleen matkata Lapuaan. Tai mahdollisesti Jyväskylään, ehkä jopa Poriin. Mikään ennakkoarvio ei pitänyt paikkaansa, kun Manse PP kiisi päätyyn asti kovalla tasolla.

Joukkue kaatoi Porin Pesäkarhut finaalisarjassa otteluvoitoin 3-1. Viimeinen peli Porissa päättyi Mansen voittoon lukemin 2-1 (3-1, 1-2, 1-0).

Supervuorossa ratkaisevan juoksun löi Anna Rintanen. Hänen lyhyt kotiutuslyöntinsä onnistui täydellisesti.

- Ei se paljoa paremmin olisi voinut onnistua. Pallo osui mailaan ihan täydellisesti, onnellinen Rintanen iloitsi.

Mikä sitten hänen mielestään teki Manse PP:sta kauden parhaan joukkueen?

- Meillä on todella nopea ja tasainen ryhmä. Jokainen pelaaja pystyi tekemään tulosta, eikä heikkoa lenkkiä ollut. Yhteistyö on toiminut, ja joukkuehenki on ihan viimeisen päälle, Rintanen kiteytti.

Manse PP pystyi ratkaisevassa ottelussa lyömään palloa painepaikoissa erittäin hyvin. Juoksut tulivat laadukkaiden lyöntien ansiosta, eivät vastustajan virheiden vuoksi.

Pesäkarhut ei puolestaan onnistunut aivan parhaalla tasolla varsinkaan sisäpelissään. Lyöjäjokeri Susanna Puisto harmitteli sitä, ettei joukkue ollut samalla tasolla kuin välieräsarjassa Lapuaa vastaan.

- Piti pelata niin, ettei meille jäisi jossiteltavaa, mutta kyllä sitä jossiteltavaa jäi.

- Hopea ei varmasti tule maistumaan missään vaiheessa hyvältä, kun niin pitkään olemme mestaruutta hakeneet, Puisto puhalsi.

"Kuria ja lempeyttä"

Manse PP:n kapteeni ja ensimmäisen mestaruutensa voittanut kokenut Nina Taipale oli luonnollisesti ikionnellinen kultamitali kaulassaan.

- Enempää ei voisi toivoa ja tunnelmat ovat upeat. Finaalisarja oli todella hieno, ja siitä iso kiitos kuuluu vastustajalle. Niin tasaisia pelit olivat. Olen todella kiitollinen ihan kaikesta, Taipale nauroi.

Manse PP voitti myös runkosarjan, mutta siitä huolimatta vain harva uskoi ryhmän pitävän tasonsa pudotuspeleissä.

- Itse uskoimme mestaruuden mahdollisuuteen jo harjoituspeleistä asti. Kausi sitten vain kasvatti tuota uskoa. Porukkamme on vaan niin huikea, Rintanen analysoi.

Ratkaisevassa pelissä kaikki seitsemän kärkilyöntiään onnistuneesti lyönyt Kirsi Ala-Lipasti koki suunnan olleen oikea jo talvella.

- Meillä kävi talven aikana eri alan osaajia harjoituksissa opastamassa. Lisäksi pelinjohtaja Jarkko Pokela johti meitä hyvin. Kuria ja lempeyttä oli molempia riittävästi, Ala-Lipasti mietti.

Ensimmäisen kultansa napannut Pokela oli yllättävän tyyni ainakin ulkoisesti. Sisällä saattoi myllertää.

- Pystyttiin pelaamaan sarjan paras peli ratkaisupaikassa. Aiemmin ei ole oma mestaruus ollut lähelläkään, joten aika hyvältä tämä tuntuu.