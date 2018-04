Manny Pacquiao antaa kiikun odottaa - nyrkkisankarin ammattilaistaival jatkuu vielä muutamalla kamppailulla

Kahdeksassa sarjassa maailmanmestaruuden saavuttanut ammattinyrkkeilijä Manny Pacquiao jatkaa uraansa vielä muutamalla ottelulla. Veteraani iskee 15. heinäkuuta Malesian pääkaupungissa Kuala Lumpurissa välisarjan mestaruudesta argentiinalaisen Lucas Matthyssen kanssa ja jatkaa sen jälkeen uraansa edelleen.

- Ikä on vain numero. Se ei vaikuta minuun, sillä tässä lajissa kyse on itsekurista ja valmistautumisesta otteluun, 39 vuotta tammikuussa täyttänyt Pacquiao kertoi perjantaina Kuala Lumpurissa järjestetyssä MM-ottelun markkinointitapahtumassa.

Pacquiao on valittu Filippiineillä parlamenttiin. Pitkän nyrkkeilyuransa hän aikoo päättää kotiyleisön edessä.

- En ole vielä lopettamassa. Ottelu Matthyssea vastaan ei jää missään tapauksessa viimeiseksi. Ottelen vielä muutaman kerran ennen kuin vetäydyn kehistä, Pacquiao lupasi.

Kovakätinen vastustaja

Pacquiao on otellut ammattilaisena 69 ottelua, joista hän on voittanut 59. Tappioita on kertynyt seitsemän. Uralla on myös kaksi ratkaisematonta tasapeliä.

Viime vuonna Pacquiao kärsi yllättävän pistetappion australialaiselle Jeff Hornille.

Kolme vuotta sitten Pacquiao hävisi historiallisen rahakkaan kamppailun Floyd Mayweatheria vastaan. Ottelu rikkoi maksukanavien yksittäisten urheilutapahtumien katsomisen (pay-per-view) Yhdysvaltain ennätyksen. Ottelun tuotto oli satoja miljoonia dollareita.

Matthysse saavutti WBA-liiton välisarjan mestaruuden tammikuussa, kun hän tyrmäsi thaimaalaisen Tewa Kiramin ottelussa avoimesta WBA-järjestön mestaruudesta.

Matthyssen, 35, ammattilaisuran saldo on 39 voittoa ja neljä tappiota. Voitoista 36 on tullut tyrmäyksellä.

- Lyön lujaa molemmin käsin. Se antaa minulle itseluottamusta, Matthysse pullisteli Kuala Lumpurin tilaisuudessa.