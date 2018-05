Malmö antoi päävalmentaja Pehrssonille potkut

Ruotsin hallitseva jalkapallomestari Malmö on erottanut päävalmentajansa Magnus Pehrssonin joukkueen heikkojen esitysten takia. Malmö on miesten pääsarjassa Allsvenskanissa kymmenentenä, mikä on odotuksiin nähden pahasti alakanttiin.

- Olemme vaikeassa tilanteessa. Meidän on käännettävä tämä kielteinen trendi mahdollisimman nopeasti, urheilujohtaja Daniel Andersson sanoi Malmön kotisivuilla.

Andersson hyppää väliaikaisesti Malmön päävalmentajaksi.

Malmön viime aikojen tulokset ovat olleet synkkiä, sillä joukkue on hävinnyt kaksi edellistä Allsvenskanin otteluaan. Lisäksi Ruotsin cupin finaalissa tuli 0-3-tappio Djurgårdenille.

Malmö on kerännyt 11 pistettä vähemmän kuin ottelun vähemmän pelannut sarjakärki Hammarby. Joukkueet kohtaavat keskiviikkona Tukholmassa.

Linkki juttuun