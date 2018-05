Mäkinen hehkuttaa Tänakia: ”Hän on todellinen ammattilainen”

Toyotan rallitalliin täksi kaudeksi liittynyt Ott Tänak on lyönyt luun kurkkuun tiimin suomalaiskuskeille Jari-Matti Latvalalle ja Esapekka Lapille.

Tänak toi Toyotalle viime kuussa Argentiinassa kauden avausvoiton. Lisäksi virolainen on ollut kaksi kertaa toinen. Tänak on sopeutunut pikavauhtia uuteen tiimiin ja on nakuttanut ylivoimaisesti eniten pohja-aikoja tämän kauden kisoissa.

- Noin hurja pohja-aikojen määrä kertoo sen, että Ottilla on todella luotto autoon ja varsinkin itseensä. Hän on todellinen ammattilainen ja keskittyy lujasti jokaiseen pätkään, tallipomo Tommi Mäkinen ylistää suojattiaan.

Tänak on peitonnut toistuvasti Latvalan ja Lapin ja noussut ykköskuskiksi ”suomalaistallissa”. Mäkinen väittää, että virolaisen eduksi ei silti kyhäillä tallimääräyksiä tulevissa kisoissa.

- Sellaista päätöstä ei ole tehty. En oikein tykkää koko asiasta. Jos pojat haluavat keskenään jotain sopia jossain rallissa, se on heidän asiansa. Minä en halua heidän ajamistaan sotkea, Mäkinen summasi STT:lle.

- En usko, että me siihen leikkiin tallina lähdetään. En koe, että sellaista tilannetta voisi tulla vastaan.

Toyotalla kova tavoite Portugaliin

Tänak on MM-sarjassa kolmantena ja yhä iskuasetelmissa 28 pistettä Fordin Sebastien Ogieria perässä. Latvala on menettänyt mestaruusmahdollisuutensa jo ennen kauden puolivälinkrouvia.

- Jari-Matilla on ollut paljon epäonnea, mutta koko tiimi on hänen takanaan. Mitään paineita hänen ei tarvitse ottaa. Nyt toivotaan mahdollisimman ehjää suoritusta, Mäkinen sanoo.

Mäkisen johtama Toyota lähtee Portugalin soralle kovin tavoittein.

- Meillä on avausvoiton jälkeen fiilis todella korkealla, ja kaikki kuskit olivat testeihin tyytyväisiä. Meillä on mahdollisuudet saada Portugalissa jopa kaksi autoa podiumille, Puuppolan paroni ennakoi.

- Pitää kuitenkin muistaa, että myös kaikki muut ovat tosissaan mukana. Portugali on aina erityinen ja haastava kisa.