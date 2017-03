Mäkimiehet ovat taas nousukäyrällä

Suomalaisten mäkimiesten parhaat onnistumiset ovat osuneet Lahden MM-kisoissa karsintoihin. Kyse ei ole sattumasta. Päävalmentaja Andreas Mitterin mielestä se on väistämätön kehitysaskel suomalaisten ujosti ylöspäin osoittavalla kehityskäyrällä.

- Suomalaisilla on ollut viime vuosina vaikeuksia selviytyä karsinnasta. Sen takia karsintoihin on keskitytty erityisellä huolella. Onnistumiset niissä kertovat, että jatkossa huippuhyppyjä voi tulla myös kilpailuissa, Mitter vakuuttaa.

Kyse on tasosta, jolla suomalaiset kilpailevat. Hyviä tuloksia voi odottaa sitten, kun hyppääjät selviävät tarpeeksi helposti karsinnasta ja ensimmäiseltä kierrokselta kisojen toiselle hyppykierrokselle.

Lauantain joukkuekilpailussa ei ole karsintaa. Tasaisen joukkueen pitäisi pystyä jopa normaalisuorituksilla kohtuulliseen sijoitukseen. Päävalmentajan tavoitteena on kuudes sija, urheilijat uskovat parempaan.

- Meillä on karsinnoista kaksi sijoitusta kolmen joukkoon sekä yksittäisiä harjoitussuorituksia kymmenen parhaan joukkoon. Jos pystymme siihen tasoon joukkuekilpailussa, kamppailemme hyvistä sijoituksista, Janne Ahonen sanoo.

Yleisön tuki auttaa

Joukkue hakee itseluottamusta tammikuussa Saksan Willingenissä hypätystä maailmancupin joukkuemäestä, jossa Suomi oli ensimmäisen kierroksen jälkeen neljäntenä. Lisäpuhtia ammennetaan myös Lahden yleisöstä.

Suurmäen kilpailussa torstaina mäkiyleisö kannusti joukkuetta upeasti. Etenkin Ahonen sai hypätä liki samanlaiseen huutomyrskyyn kuin uransa valoisimmilla hetkillä.

- Yleisön tuella on merkitystä ja se on ollut täällä todella hieno, Mitter kehuu.

- Hyppääjät saavat siitä energiaa, joten toivon joukkuekilpailuun mahdollisimman suurta yleisöä.

Ahonen on kiitellyt kannustuksesta useaan otteeseen. Myös Ville Larinto on nauttinut jokaisesta hyppyvuorosta, vaikka hän on jäänyt tulostavoitteistaan.

- Täällä on mahtava meininki. On ollut hieno kilpailla kotiyleisön edessä, vaikka kisat eivät ole menneet tuloksellisesti kuten olisin halunnut, Larinto kehuu.

- Itseluottamus on parantunut koko ajan.

Suomi loistaa tasaisuudella

Jarkko Määttä on hypännyt Lahdessa tasaisesti. Hän oli suurmäen karsinnassa kuudes, mutta hänkään ei onnistunut kilpailussa yhtä hyvin.

- Hyppytekniikassa on ollut pientä hienosäätöä. Huomenna on taas uusi yritys, Määttä sanoi.

- Jos me kaikki onnistumme samaan aikaan, joukkuekilpailusta voi tulla yllätys.

Antti Aalto joutui suurmäen kilpailussa hankalaan tilanteeseen. Hän voitti kilpailun karsinnan upealla hypyllä keskiviikkona. Koekierroksella hän epäonnistui surkeasti ja jäi ainoalla kilpailuhypyllään sijalle 31.

Ahonen oli suurmäessä 23:s, Larinto 26:s ja Määttä 27:s.

MM-kisojen joukkuekilpailu alkaa lauantaina kello 17.15.