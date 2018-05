Mäkäräinen vahvisti: Ura jatkuu myös ensi kaudella

Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen on vahvistanut virallisesti jatkavansa uraansa myös ensi kaudella. Mäkäräinen kertoi jatkostaan tänään Helsingissä.

Sanomalehti Karjalaisen mukaan Mäkäräinen teki viimeisen päätöksen jatkostaan vasta viime perjantaina.

- Kyse ei ole siitä, että olisin halunnut tahallani pitkittää päätöstä. On ollut itsellenikin huono juttu, että se on pitkittynyt näin kauan, mutta toisaalta isoja päätöksiä on hyvä miettiä pidemmän kaavan kautta, Mäkäräinen kertoi lehdelle.

- Fiilikset ovat vaihdelleet aika paljon maalis-huhtikuusta viime viikkoihin, mutta tällainen päätös saatiin aikaiseksi.

Mäkäräinen, 35, on voittanut maailmancupin kokonaiskilpailun kolmesti. Viimeisin ykköstila tuli päättyneellä kaudella.

MM-kisoista Mäkäräisellä on yksi kulta, yksi hopea ja neljä pronssia.

Mäkäräisen ilmoitus ei ollut yllätys, sillä jo eilen hän antoi sosiaalisessa mediassa vinkin siitä, että ura jatkuu. Mäkäräinen julkaisi Instagramissa videon, jossa hän kirjoittaa rantahiekkaan tekstin "C U next season", eli "nähdään ensi kaudella".

Ampumahiihdossa ohjelmassa ensi kaudella ovat MM-kisat, jotka pidetään Ruotsin Östersundissa.

Korjattu aiempaa uutista klo 18.06: Mäkäräinen on 35-vuotias, ei 36.

