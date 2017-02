Mäkäräinen: "Normaalimatka vähän kaksijakoinen kisa"

Ampumahiihdon MM-kisoissa tänään kilpailtava naisten 15 kilometrin normaalimatka ei ole aivan nimensä veroinen, lajin "normaali" kilpailumuoto.

- Ammunnasta tulee sakkoa minuutti per ohilaukaus, joten se on monelle vähän kaksijakoinen matka, kertoo ensimmäistä mitaliaan MM-Hochfilzenistä jahtaava Kaisa Mäkäräinen.

Neljällä ampumapaikalla kertyy yhteensä 20 laukausta, joten sakkominuutteja on jaossa kosolti. Normaalimatka on siten kilpailu, jossa hieman verkkaisemmillakin hiihtäjillä on mahdollisuutensa.

Venäjän Jekaterina Jurlova hyödynsi pari vuotta sitten Kontiolahden MM-kisoissa 15 kilometrin reilun 40-minuuttisensa, kun hän voitti puhtaalla ammunnalla maailmanmestaruuden. Mäkäräinen oli kahdella sakkominuutilla kolmas.

Venäjän maajoukkueessa hyljeksitty, Kontiolahdellakin paljon harjoitellut Jurlova oli sillä kertaa kilpailun ainoa sakoton ampuja. Hän käytti ainutkertaisen tilaisuutensa hyödykseen.

- Normaalimatkalla usein niin sanotut välisijoitukset menevät sellaisille, jotka ampuvat hyvin ja hiihtävät vähän huonommin. Minulle yleensä käy jommin kummin, Mäkäräinen viittaa viime vuosien suorituksiinsa 15 kilometrillä.

Holmenkollenilla osui nappiin

Maailmancup-kaudelta 2014-15 Mäkäräisellä on normaalimatkoilta vakuuttava sijoitussarja 2-1-3, millä heltisi kauden päätteeksi matkan maailmancupin kokonaisvoitto.

Viime kauden sijoitussarakkeessa normaalimatkoilta on sijat 24-2-19 ja tältä kaudelta sijat 24 ja 15.

Mäkäräinen on voittanut maailmancupissa normaalimatkan kahdesti, Tshekin Nove Mestossa vuonna 2012 ja Oslon Holmenkollenilla 2015. Silloin hän ampui ilman sakkoja ja voitti toiseksi tulleen Valko-Venäjän Darja Domratshevan lähes puolellatoista minuutilla.

Tammikuussa Italian Anterselvassa normaalimatkan MM-kenraaliharjoituksessa Mäkäräinen oli maailmancup-kisan 15:s. Hän hävisi Mari Laukkaselle, joka oli harvinaisen tuulisessa kilpailussa 11:s.

Saksan Laura Dahlmeier on voittanut molemmat tämän kauden maailmancupin normaalikisat.

Kilpailu Hochfilzenissä alkaa Suomen aikaa kello 15.30. Laukkanen lähtee ykkösryhmässä numerolla 11, Sanna Markkanen kolmosryhmässä numerolla 67 ja Mäkäräinen neljännessä eli viimeisessä ryhmässä numerolla 83.

Sprintin maailmanmestari Tshekin Gabriela Koukalova lähtee numerolla 51 ja takaa-ajon MM-kultaa voittanut Dahlmeier viimeisten joukossa numerolla 93.