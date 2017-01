Mäkäräinen avasi kauden voittotilinsä upealla kisalla

Kaisa Mäkäräinen hallitsi suvereenisti ampumahiihdon maailmancupin pikakilpailua Ruhpoldingissa, ja kauden ensimmäinen voitto tuli 22 sekunnin erolla Tshekin Gabriela Koukalovaan.

Samalla tuli pari tärkeää merkkipaalua: voitto on Mäkäräisen 20:s maailmancupissa, ja ensimmäinen Saksan maalla. Erityisen hienoa tietysti on myös se, että voitto tuli lajin "Mekassa" eli Ruhpoldingissa.

Mäkäräinen ampui molemmat paikat puhtaasti ja piti ladulla niin hyvää vauhtia, että muut jäivät reilusti. Alle minuutin hänestä pääsi lopulta vain kuusi kilpailijaa: Koukalova jäi 22 sekuntia, Saksan Laura Dahlmeier 30,1, ainoana kärkinaisista sakon ampunut Ranskan Marie Dorin Habert 48,6, Italian Dorothea Wierer 57,7 ja Saksan Franziska Hildebrand 59,8. Asemat huomiseen takaa-ajokisaan ovat siis hyvät.

- Oli hyvä suoritus. Keli oli aika raskas, töitä piti tehdä alusta loppuun. Ammunnan nolla-nolla on minulle tosi hyvä suoritus, harvinaista herkkua, Mäkäräinen tiivisti kisansa Ylen tv-haastattelussa.

- Ero (takaa-ajoon) on hyvä, mutta ei mikään ero ole turvallinen. Se on käytännössä yksi sakko, Mäkäräinen pohjusti vielä huomista.

Maailmancupissa ollaan nyt lähes puolivälissä, ja kärjessä on Koukalova 533 pisteellään. Dahlmeierillä on 512 pistettä ja Mäkäräisellä 508. Dorin Habert on hieman perässä 469 pisteellään.