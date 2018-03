Maalivahti, kapteeni, maalivahtivalmentaja... – ONS:n Liisa Rahkolalla on monta hommaa hanskassa

Maalivahti Liisa Rahkola, 24, tuo ONS:n liigajoukkueeseen kokemusta. Hän toimii myös maalivahtivalmentajana.

Leikataan arjen leivästä ensin kolme yhtä suurta siivua.

Jalkapallo, työ ja opiskelu.

Otetaan sitten yksi siivuista, jalkapallo, erilleen ja pilkotaan se vielä neljään eri palaan.

Maalivahti, kapteeni, joukkueen maalivahtivalmentaja ja seuran maalivahtien vastuuvalmentaja.

– Saa pitää itsensä kiireisenä. Urheilijan yöunet eli kahdeksan tuntia on sitten sitä luppoaikaa, Liisa Rahkola hymähtää.

Hän on ONS:n liigajoukkueen maalivahti, joka opiskelee kansainvälistä johtamista Oulun yliopistossa ja tekee samalla yritysmyyntiä asiakkuuspäällikkönä.

– Olen aina ollut sellainen, että en ole pysynyt paikallani.

Rahkola on oululainen ja suomalainen nuori, mutta yhtä lailla kansainvälinen nuori. Takana on jo kandidaatin tutkinto Pohjois-Carolinan yliopistosta. Oulun kauppakorkeakoulussakin opintokielenä on englanti.

– En tiedä, osaisinko enää edes opiskella suomeksi. Vuodet jenkeissä muokkasivat identiteettiäni. Olisi mukava työskennellä joskus vielä ulkomailla, mutta ainakin tämä vuosi menee Suomessa, Rahkola sanoo.

On ONS:n onni, että opinnot pitävät Rahkolan kiinni Oulussa. Nuori liigajoukkue tarvitsee kokeneita pelaajia ja Rahkola on 24 vuoden iästään huolimatta laskettavissa pelikentällä konkariksi.

Hän aloitti liigauransa jo vuonna 2011 KF 10:ssä. Seuraavalla kaudella hän torjui kokonaisen liigakauden ONS:n paidassa. Sen jälkeen alkoivat maalivahdin jenkkivuodet, joiden aikana hän pelasi oululaisseurassa vain vajaat kaudet 2013, 2014 ja 2017.

Nyt edessä on pitkästä aikaa kokonainen jalkapallokausi. Se, pelaako Rahkola vai joku muu seuran maalivahdeista, on päävalmentaja Kari Koivikon päätäntävallassa.

Maalivahtivalmentaja Rahkola jäävää itsensä.

– Treenautan kaikki maalivahdit mahdollisimman valmiiksi pelikuntoon, jonka jälkeen Kari tekee päätöksen. Ehdottomasti jokainen meistä haluaa pelata.

Jos Rahkola katsoisi itseään pelkästään maalivahtivalmentajan silmin, miksi hän suosittelisi itseään pelaavaksi vahdiksi?

– Ensimmäinen asia on kokemus. Olen muutaman vuoden vanhempi pelaaja, joka on pyörinyt jo monta vuotta liigassa ja ulkomailla. Taitotasossa ei ole ratkaisevaa paremmuutta, mutta henkinen pääkoppa on kunnossa.

Lisätäänkö yhdeksi asiaksi vielä pelin ohjaaminen?

– Olen aina tykännyt höpötellä, ja olen tuonut sitä muillekin maalivahdeille. Moni ei muista, että kun maalivahti ohjaa peliä, hän ohjaa samalla itseään, syntyperäinen oululainen toteaa.

Kun ulkomaalaisvahvistukset Katrina Guillou, 24, ja Ode Fulutudilu, 31, saapuvat Ouluun huhtikuussa, Rahkola saa vierelleen lisää kokeneita pelaajia. Sanna Ylianttilan loukkaantumisen jälkeen 24-vuotiaat Heini Toivonen ja Rahkola ovat joukkueen vanhimmat suomalaispelaajat.

Rahkolan lisäksi kapteenistossa ovat mukana alle kaksikymppiset Ida Ruuskanen ja Anna Olmala.

– En ollut viime talvena mukana, mutta mitä olen jutellut muiden kanssa, joukkue on mennyt paljon eteenpäin. Iso tavoitteemme on sarjasijoituksen parantaminen, mutta siitä ei saa tulla isoa mörköä. Tavoite onnistuu pienempien tavoitteiden kautta.

Se alkaa ensimmäisestä ottelusta.

ONS aloittaa liigakautensa lauantaina, kun se kohtaa JyPK:n. Ottelu alkaa Heinäpään jalkapallohallissa kello 16.

ONS:n nuori joukkue naulasi viime kaudella rohkeasti tavoitteekseen ylempään loppusarjaan selviämisen, mutta päätyi lopulta pelaamaan sarjapaikastaan liigakarsinnassa. Tänä vuonna tavoitetta on viilattu: se on sarjasijoituksen petraaminen.

– Peli kulki, mutta rupesimme puristamaan, kun odotimme voittoja. Korkealle asetettu tavoite tuli taakaksi. Rakennamme kautta nyt eri tavalla, ONS:n päävalmentaja Kari Koivikko toteaa.

Liigajoukkueen piti olla tällä kaudella kotimainen, mutta realiteetit iskivät talven aikana vastaan. Maalitykki Sanna Ylianttilan kausi on ohi eturistisidevamman vuoksi. Myös useiden nuorten maajoukkuepelaajien reissut tuovat kuormitusta kokoonpanoon.

ONS on hankkinut hyökkääjä Ode Fulutudilun Etelä-Afrikasta. Seurassa jo vuonna 2016 puoli kautta pelannut amerikkalainen keskikenttäpelaaja Katrina Guillou palaa ONS:n paitaan.

Fulutudilu ja Guillou saapuvat maahan huhtikuun alkupuolella, joten he missaavat oululaisten kaksi ensimmäistä liigaottelua.

– Pelitapamme pysyy hyvin samanlaisena kuin ennenkin, mutta nyt pyrimme joissain tilanteissa myös nopeampiin hyökkäyksiin. Emme voi koko ajan pelata piensyöttöpeliä vaan meidän on pystyttävä rytmittämään paremmin, Koivikko sanoo.