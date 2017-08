Maalivahti Aksalu solmi jatkosopimuksen SJK:n kanssa

Virolaismaalivahti Mihkel Aksalu on solminut jatkosopimuksen kotimaisessa jalkapalloliigassa pelaavan SJK:n kanssa. SJK tiedottaa, että Aksalun jatkosopimus on kaksivuotinen.

Aksalu, 32, on pelannut SJK:ssa viidellä kaudella kaikki kilpailut huomioiden yhteensä 154 ottelua. Hän on kaikkien aikojen eniten otteluja SJK:ssa pelannut pelaaja.

- Meille on erittäin tärkeää saada seurana jatkuvuutta pelaajistonkin osalta, sanoi seinäjokelaisseuran puheenjohtaja Raimo Sarajärvi.

Aksalu toteaa olevansa erittäin tyytyväinen jatkosopimukseensa.

- Olemme voittaneet liigan, saaneet mitaleita ja voittaneet cupin. Pelaajalle on kaikkein tärkeintä, että on mahdollisuus voittaa jotain, ja tämä on minulle sellainen paikka missä näin on. Uskon, että se on sitä myös jatkossa.