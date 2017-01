Maajoukkueen hakkuri Olli-Pekka Ojansivu treenaa Ettan mukana Oulussa

Suomen lentopallomaajoukkueen hakkuri Olli-Pekka Ojansivu on harjoitellut kuluneen viikon Oulussa Ettan liigajoukkueen mukana ja palaa urheilutalolle taas maanantaina Ettan vieraspeliviikonlopun jälkeen.

Ojansivulla on sopimus Iranin Superliigan Shahrdari Urmian kanssa, mutta hän on ollut sivussa peleistä marraskuun puolivälistä lähtien sitkeän virustaudin takia. Hän palasi joulukuussa kotiinsa Kokkolaan tarkempiin tutkimuksiin. Samaan aikaan Urmialla on ollut vaikeuksia palkanmaksun kanssa, eikä Ojansivu aio palata Iraniin, ennen kuin tilit ovat ajan tasalla. Hänellä on silti edelleen sopimus seuran kanssa.

Muuten tulevaisuus on täysin auki. Tilanne elää päivittäin, Ojansivu kertoo.

– Tärkeintä on nyt päästä takaisin kuntoon. Taukoa ehti tulla kuusi ja puoli viikkoa, hän sanoo.

– Kovin todennäköistä ei ole, että pelaisin Suomessa. Ollin (Ettan päävalmentaja Kuoksa) kanssa on sovittu, että treenaan heidän mukanaan toistaiseksi.

Ojansivun houkutteli Ouluun Ettan laadukas harjoittelu. Hänen vanhassa seurassaan Kokkolan Tiikereissä pelaajatilanne on sellainen, että harjoituksissa on tunkua jo valmiiksi.

–Tykkään Ollin treeneistä, hän vaatii helvetisti, ja nuoret innokkaat kaverit potkivat perseelle tämmöistä vanhempaa kaveria.