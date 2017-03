Lyövätkö suomalaismiehet kiilaa perinteisen kisassa? - Norja tavoittelee hiihdon sadatta MM-kultamitaliaan

Suomen mieshiihtäjät voivat lyödä kiilaa norjalaisten juhlahaaveille tänään Lahden MM-hiihdoissa. Norja on voittanut maastohiihdon MM-historiassa 99 kultamitalia, ja jos miesten 15 kilometriä sujuu norjalaisittain suotuisasti, maa yltää omille lukemilleen.

Lukuun on ynnätty myös aika, jolloin olympialaiset laskettiin hiihdossa MM-kisoiksi.

Norjan ykköstoivo on Martin Johnsrud Sundby, jolle mestaruus olisi myös oma merkkipaalu. Sundby ei ole koskaan voittanut henkilökohtaista kilpailua MM- tai olympiatasolla. Puolitoista viikkoa sitten Viron Otepäässä hän antoi kovan näytteen kunnostaan, sillä hän kukisti Iivo Niskasen 15 kilometrillä 37 sekunnilla.

Toisin kuin naisten hiihdossa, miehissä kenraaliharjoituksen voittaminen ei ole ollut hyvä merkki arvokisoissa onnistumiselle. Yleensä voittajaksi on noussut joku muu.

Matti Heikkinen on tämän päivän hiihdossa erityisasemassa. Hän on 89 miehen joukosta ainoa, joka on aiemmin voittanut 15 kilometriä perinteisellä arvokisoissa. Heikkinen juhli matkan mestaruutta kuusi vuotta sitten Oslossa.

Jos Heikkinen voittaisi tänään, hän seuraisi Veikko Hakulisen suksien jälkiä. Hakulinen voitti 15 kilometriä 1954 ja 1958, eikä kukaan muu ole pystynyt samalla matkalla kahteen maailmanmestaruuteen.

Heikkinen oli Otepäässä viides, mutta Niskanen on yltänyt 15 kilometrillä kahdesti palkintopallille tällä kaudella. Otepään kakkossijan lisäksi hän voitti marraskuussa Rukalla. MM-kisoissa Niskanen on vielä jonkin sortin tulokas, sillä Lahti on hänen toinen MM-etappinsa. Mitalitili aukesi sunnuntaina pariviestin pronssilla, ja ensimmäinen henkilökohtainen mitali siintää Niskasen mielessä.

Kovia hiihtäjiä pois kisasta

Mitalitaistelusta ei voi unohtaa myöskään Sami Jauhojärveä ja miksei Lari Lehtostakin, joka sai varmasti lauantain yhdistelmäkilpailun yhdeksännestä sijasta lisävirtaa.

Mestaruutta puolustaa Ruotsin Johan Olsson, joka kertoi eilen nauttivansa hallitsevan mestarin aseman aiheuttamista paineista. Falunissa kulta tuli vapaalla hiihtotavalla, mutta Olsson hallitsee yhtä lailla perinteisen hiihtotavan.

Ladulta puuttuu kovia tekijöitä, sillä Venäjän Sergei Ustjugov jättää matkan väliin eikä Sveitsin Dario Cologna hiihdä Lahdessa perinteisellä hiihtotavalla. Hän kärsi Otepäässä selkä- ja pohjevaivoista.

Kilpailu alkaa kello 13.45. Lahdessa satoi yöllä rankasti vettä, joten keli on huoltoryhmille vaativa.

