Lundqvist sivuun 2-3 viikoksi, Raannalle lisähommia

Jääkiekon NHL-seura New York Rangersin maalivahti Henrik Lundqvist on sivussa kahdesta kolmeen viikkoa. Rangers ilmoitti, että ruotsalaisvahti joutuu huilaamaan alavartalovamman takia.

Lundqvist pelasi viimeksi tiistaina, jolloin hän torjui Rangersille 5-2-voiton Floridasta ja nousi kymmenenneksi NHL:n kaikkien aikojen maalivahtien voittotilastossa.

Ruotsalaisen sairasloma tietää lisätöitä Antti Raannalle, joka on tällä kaudella torjunut vahvasti Rangersin kakkosvahtina. Raanta on ollut aloittavana maalivahtina 19 ottelussa, kun Lundqvistille aloituksia on tullut 49.

Lundqvistin torjuntaprosentti tällä kaudella on 91,3 ja päästettyjen maalien keskiarvo 2,65. Raannalla vastaavat lukemat ovat 92,2 ja 2,32.

Koko uransa New York Rangersissa pelannut Lundqvist, 35, on kuulunut jo vuosien ajan NHL:n parhaisiin torjujoihin. Hän sai vuonna 2012 Vezina Trophyn liigan parhaana maalivahtina.

Jos Lundqvist joutuu olemaan sivussa täydet kolme viikkoa, hän menettää 11 ottelua ja Rangers saa ruotsalaisen takaisin vasta runkosarjan viimeiselle viikolle.