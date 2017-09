Lukko ja Kärpät voitokkaita jääkiekkoliigassa

Raumalainen Lukko jatkaa Ässien ja JYPin tavoin jääkiekkoliigassa tappiotta. Lukko kukisti torstaina kotijäällään Jukurit 4-1.

Lukko karkasi toisessa erässä runsaan seitsemän minuutin aikana 3-0-johtoon Eero Somervuoren, Toni Koiviston ja Eetu Koivistoisen maaleilla. Lukko nousi Liigassa Ässien jälkeen toiseksi.

Toista kauttaan Liigassa pelaava Jukurit on aloittanut syksyn tahmeasti. Risto Dufvan valmentama mikkeliläisjoukkue on hävinnyt kaikki neljä otteluaan yhteismaalein 3-16 ja on sarjassa viimeisenä.

Kaksi edellistä otteluaan hävinnyt Kärpät kaatoi kotihallissaan Pelicansin 5-2. Hyökkääjä Ville Leskinen teki Kärppien maaleista kaksi.

Kärpät kipusi Liigassa viidenneksi.