Lukijoiden tuomio: Jalkapallon maailmanmestaruus menee Brasiliaan, myös Ranska ja Englanti vahvoilla

Kaleva.fi kysyi torstaina, mikä jäljellä olevista kahdeksasta maasta voittaa jalkapallon maailmanmestaruuden. Veikkaukseen annettiin kaikkiaan 904 ääntä.

Kalevan lukijoiden mielestä mestaruus menee tällä kertaa Brasiliaan. Maata veikkasi mestariksi 20,6 prosenttia äänestäjistä. Brasilian voittoa perusteltiin muun muassa sillä, että muiden ennakkosuosikkien pudottua maa on ainoa varteenotettava mestarisuosikki. Lisäksi Brasiliaa tituleerattiin yksiselitteisesti parhaaksi ja kovaksi joukkueeksi.

– Neymar on vielä kisojen suurimpia tähtiä, vaikka kritiikkiä onkin tullut. T. Silva ja Miranda ovat muodostaneet hyvän lukon puolustukseen Alissonin kanssa. Willian on ollut omalla laidallaan pirteä. Keskikentän hahmo on silti upeat kisat pelannut Coutinho. Laatua ja arvoa Brasilian ryhmästä löytyy. Tite on onnistunut muovaamaan ryhmästään myös yhtenäisen, joka on esimerkiksi Ranskalla pieni ongelma. Brasilialla on myös MM-kisoissa eniten kokemusta, äänestäjä perustelee.

Toiseksi eniten lukijat uskovat Ranskan voittoon. Kaikkiaan 19,1 prosenttia äänestäneistä uskoo, että mestaruus menee tänä vuonna ranskalaisille. Äänestäjät perustelivat Ranskan voittoa muun muassa taidolla, nopeudella ja pelirohkeudella.

– Toivoisin, että voittaja olisi Englanti, mutta pelien perusteella Ranska on aika vahvoilla, lukija kirjoittaa.

Kolmanneksi suosituin mestarisuosikki oli Englanti, joka sai 14,7 prosenttia äänistä. Taustalla on lukijoiden mielestä muun muassa Harry Kanen maalintekokyky ja joukkueen hyvä puolustus yhdistettynä riittävään hyökkäykseen.

– Englanti on saanut historiastaan kantamat möröt pois selästään ja onnistunut pääsemään hienosti ulos kaapista. Nuori, rohkea, tasapainoinen ja hyvin organisoitu joukkue Southgaten alaisuudessa, vastaaja perustelee.

Belgian puolesta liputti 13,8 prosenttia kyselyyn vastanneista. Mestaruusmahdollisuuksia perusteltiin muun muassa joukkueen ja pelaajien laadulla. Myös joukkueen monipuolisuus puhuu lukijoiden mukaan mestaruuden puolesta.

– Belgian joukkue pelaa älykkäästi. Se pystyy muuttamaan pelityyliään tarpeen mukaan, ja porukalla on itseluottamus ja voitontahto kohdillaan, lukija kirjoittaa.

Uruguayn mestaruuteen uskoo 10,1 prosenttia kyselyyn vastanneista. Voittoa perusteltiin muun muassa sillä, että maan viime mestaruudesta on kulunut jo niin pitkä aika.

– Olisin halunnut jo ennen kisoja lyödä rahallisesti vetoa Uruguayn puolesta, mutta vaimo sai kelkan käännettyä Portugalille, perustelee yksi äänestäjistä.

Naapurimaa Ruotsin mestaruutta odottaa 9,7 prosenttia vastaajista. Maan mestaruutta perusteltiin muun muassa hyvällä onnella.

Kroatian mestaruutta veikkasi 7,5 prosenttia äänestäneistä. Kannattajat vetoavat muun muassa joukkueen vahvaan kansallistunteeseen ja tasokkaaseen joukkueeseen.

– Pieni ja pippurinen palloilumaa saa juhlia kultaa tällä kertaa. Joukkueellinen tähtipelaajia, joille tärkeintä on yhteinen menestys.

Isäntämaa Venäjän mestaruuteen uskoo vain 4,4 prosenttia vastaajista.