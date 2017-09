Lotta Lepistö mitalijahtiin MM-maantieajossa: "Virheitä vältettävä"

Maantiepyöräilyn MM-kisojen odotetuin suomalaisajo nähdään lauantaina, kun Lotta Lepistö lähtee puolustamaan viimevuotista MM-pronssiaan naisten maantieajossa. Kisoissa jo aika-ajon joukkuepronssia saksalaistallinsa Cervelo-Biglan riveissä juhlinut Lepistö on valmiina 152,8 kilometrin koitokseen Norjan Bergenissä.

Haastetta maantiekisaan tuo viime vuoden tapaan se, että Lepistö kisaa ilman sitä suuren joukkueen tukea, josta suurten pyöräilymaiden tähdet nauttivat.

- Reitti on tekninen, ja nousut ovat kovia. Minulla on vain yksi joukkuetoveri (Laura Vainionpää), joten on ajettava älykkäästi. Kortit on pelattava oikein ja virheitä vältettävä, Lepistö miettii Cyclingnews-sivustolla.

- Lopussa on mukana ehkä 25 ajajaa, mutta voi olla niinkin, että kärjessä menee yksi polkija. Kisa on pitkä, mitä tahansa voi tapahtua.

