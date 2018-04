Lopullisen läpimurron kynnyksellä oleva Kotkaniemi: Haluan olla MM-jäällä ratkaisupelaaja

Porin Ässien liigajoukkueessa kelpo jälkeä tällä kaudella tehnyt Jesperi Kotkaniemi oli viime keväänä mukana, kun Suomen 18-vuotiaiden maajoukkue kärsi finaalitappion USA:lle. Tällä viikolla niin Kotkaniemellä kuin Pikkuleijonillakin on revanssin paikka.

Suomi aloittaa MM-kilpailut Venäjän Tsheljabinskissa torstaina ottelulla Slovakiaa vastaan. Vierumäen viimeistelyleirillä vallitsi hyvä ja ennen kaikkea rento ilmapiiri.

- Tämä on ollut kaikkiaan hyvin pitkä projekti. Aloitimme U16-ikäisinä, ja yhteinen matkamme on ollut antoisa. Vain muutamat naamat ovat matkan varrella vaihtuneet. Meillä on tosi hyvä ryhmä. Tarkoituksena on kirkastaa vuoden takainen hopea kullaksi, 57 liigaottelussa tehot 10+19 koonnut Kotkaniemi, 17, sanoo.

Raamikas (188 senttiä ja 86 kiloa) sentteri odottaa MM-kisoja malttamattomana.

- Siellä ovat vastassa maailman parhaat ikätoverit. On hienoa päästä mittaamaan omaa tasoaan. Nyt näkee konkreettisesti sen, missä on mahdollisesti muita perässä, jos on ylipäätään missään. MM-kisoissa on ison maailman meininkiä. Yleisöä ja mediaa on paljon paikalla. Ehkä tässä on pieni häivähdys siitä, mitä on mahdollisesti tulevaisuudessa edessä.

Toiveissa tehoja ja johtajuutta

Kotkaniemi kuuluu Pikkuleijonien päävalmentajan Tommi Niemelän ehdottomiin luottohevosiin. Taitavalta pelimieheltä odotetaan tehoja sekä johtajuutta.

- Pelaan tuloskentässä, joten huutoon on vastattava. Yritän auttaa joukkuetovereita niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin. Meillä on hyvähenkinen ryhmä. Kopissa parhaimmat jerryt löytyvät Anttoni Hongalta. Suulaan puolustajan lempinimi on Jukka Poika. Johtuu osittain samasta ulkonäöstä ja osittain juttujen tasosta, Kotkaniemi virnuilee pilke silmäkulmassaan.

Kotkaniemi pääsee MM-näyttämölle joka tapauksessa hyvässä vireessä. Erinomaisesti sujunut liigakausi antoi kosolti lisää itseluottamusta.

- Kyllähän kausi oli tietynlainen yllätys minulle. Sain runsaasti vastuuta, ja tulosta syntyi. Toki rinnalla oli hyviä pelimiehiä. Pelaaminen kehittää. Henkisesti opin myös paljon. Joskus liigan vierasreissuilla huonetoverini Tommi Taimi yritti jotain pullistella ja komennella, mutta laitoin miehen oitis kuriin, Kotkaniemi naurahtaa.