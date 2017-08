Lontoossa nilkkansa loukannut Richardsson toiveikas Universiadeissa juoksemisesta

Lontoon MM-alkuerässä loukkaantunut estejuoksija Camilla Richardsson päättää alkuviikosta, juokseeko hän elokuun lopussa Universiadeissa Taiwanissa.

Richardssonin nilkka venähti keskiviikkona 3 000 metrin estejuoksun alkuerässä. Nilkassa on niin sanottu luumustelma, mutta torstaina juoksijan tilanne näytti kilpailemisen jatkoa ajatellen valoisalta.

– Nilkka on teipattu. Se on vielä kipeä, mutta se ei ole pahentunut, mikä on hyvä asia, Richardsson kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

– Keskiviikkona juoksun jälkeen nilkan tutkinut kisojen lääkintähenkilöstö totesi, että jos se on nyt aamulla pahempi kuin eilen, voi kestää kolmekin viikkoa ennen kuin se on kunnossa, mutta jos se on aamulla ok, se voi mennä ohi parissa kolmessa päivässä.

Richardssonin toiveissa on kilpailla elokuun lopulla Taiwanin Universiadeissa.

– Jos pystyn juoksemaan alkuviikosta normaalisti, lähden Universiadeihin, Richardsson ennakoi.