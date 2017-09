Liput ensi talven olympialaisiin käyneet heikosti kaupaksi - vain jääkiekko ja taitoluistelu kiinnostavat

Etelä-Korean Pyeongchangissa käytäviin talviolympialaisiin on aikaa enää hieman reilut viisi kuukautta, mutta katsomot uhkaavat jäädä monissa lajeissa typötyhjiksi.

Kisoihin on myyty pääsylippuja toistaiseksi ainoastaan 229 000, joka on alle 20 prosenttia lippujen kokonaismäärästä. Erityisen heikosti lippuja on ostettu isäntämaa Etelä-Koreassa, vain 52 000 kappaletta.

Kaupan vauhdittamiseksi maassa aloitettiin tiistaina lippujen verkko- ja mobiilimyynti.

- Myynti on ollut tähän mennessä melkoinen pettymys, Pyeongchangin järjestelykomitean mediapäällikkö Song Hun-Seok myönsi.

Eniten lippuja on mennyt kaupaksi jääkiekkoon ja taitoluisteluun. Lippujen heikon menekin on arveltu johtuvan siitä, ettei Etelä-Korea ole perinteikäs talviurheilumaa.