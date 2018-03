Lippo Pesis sai lisenssin, oululaisseura nähdään superpesiksessä ensi kesänä

Pesäpalloliiton liittojohtokunta hyväksyi Oulun Lippo Pesiksen superpesislisenssin maanantaina. Tämä tarkoittaa sitä, että oululaisseura pelaa pesäpallon ylimmällä sarjatasolla myös ensi kesänä.

Lipon puheenjohtaja Kari Helanen on tyytyväinen päätökseen.

– Iso kiitos yhteistyökumppaneille ja faneille, jotka ovat jaksaneet uskoa meihin epäselvästä tilanteesta huolimatta. Tästä on nyt hyvä jatkaa työtä kohti kesää. Myös liiton suuntaan täytyy lähettää kiitos. Yhteistyö on sujunut erinomaisesti, Helanen sanoo seuran tiedotteessa.

Pesäpalloliitto myönsi tammikuussa Lippo Pesikselle ehdollisen lisenssin kaudelle 2018. Siinä Lipolle asetettiin tiukkoja taloudellisia vaatimuksia.

Lippo Pesis kertoo, että seura on saavuttanut tavoitteet. Kumppanimyynnin lisäksi Lipon toteuttama kausikorttikampanja on sujunut hyvin. Suurin osa varauksista on yksityishenkilöiden tekemiä.

Pesäpalloliito aiemmin asettama ehto vähintään 50 000 euron positiivisesta taloudellisesta tuloksesta jää voimaan. Mikäli se ei toteudu, Lippo pudotetaan automaattisesti kauden jälkeen Ykköspesikseen. Päätökset vuoden 2019 sarjalisenssien osalta tehdään marraskuussa 2018.



– Pesäpalloliiton tehtävä on tukea myös vaikeuksissa olevia seuroja ja tämä oli tässä kohtaa paras ratkaisu. Näin pitkällä kevättä on myös ensiarvoisen tärkeää saada valmistautua sarjakauden suunniteltuun läpivientiin, Pesäpalloliiton puheenjohtaja Ossi Savolainen sanoo.