Lippo katkaisi karmean tappioputkensa – ”Valehtelisin, jos väittäisin, että tunnelmat ovat jotain muuta kuin hyvät”

Lipon alkukausi on ollut sysimusta. Oululaisryhmä on matkannut tappiosta toiseen ja ennen sunnuntain ottelua saldo oli tyly seitsemän tappiota, nolla voittoa. Tuorein tappio tuli perjantaina Joensuun Mailaa vastaan, joka on yksi kauden ennakkosuosikeista.

Lipon pelinjohtaja Markku Hylkilä myönsi perjantaina, että ajat ovat juuri nyt vaikeita.

–Jos rehellisesti sanon, niin ärsyttäähän tämä vietävästi. Tämä on minun lyhyellä valmentajauralla ensimmäinen oikeasti vaikea paikka, Hylkilä mietti tuolloin.

Sunnuntaina Lippo katkaisi tappioputkensa komeasti. Sarjajumbona otteluun Alajärven Ankkureita vastaan lähtenyt Lippo otti vakuuttavan voiton kotijoukkueesta lukemin 0-2 (1-5,3-7).

Myös pelinjohtajan tunnelmat olivat kauden avausvoiton jälkeen hieman erilaiset kuin perjantaina seitsemännen tappion jälkeen.

–Valehtelisin, jos väittäisin, että tunnelmat ovat jotain muuta kuin hyvät. Olemme painaneet hommia ja uurastaneet. Tappioista huolimatta kaikki ovat pysyneet positiivisina ja arki meillä on ollut koko ajan säntillistä, Hylkilä näki.

Avausvoiton siemen kylvettiin jo perjantaina Joensuuta vastaan. Lippo taisteli voitosta uskottavasti loppuun saakka, vaikka hävisi lopulta. Alajärveä vastaan pelin kehittyminen toi vihdoin tulosta.

–Pelaamme pitkää runkosarjaa ja tärkeintä on, että pystymme kehittämään peliä jatkuvasti. Sillä on enemmän merkitystä kuin vaikkapa jollain tuurivoitolla.

Kuskin paikalla koko pelin

Sunnuntain voiton kohdalla ei kuitenkaan voida puhua mistään tuurivoitosta. Lippo oli pelissä kuskin paikalla alusta loppuun. Oululaiset voittivat juoksut 12-4 ja kolmostilanteet 20-10. Vieraiden suurin onnistuja oli entinen lyöjäjokeri Marko Pelkonen, joka iski ottelussa viisi juoksua ja toi kaksi. Kärkilyönnitkin onnistuivat loistavasti saldolla 13/15.

–Marko on yksi tämän sarjan parhaista lyöjistä. Hän on tärkeä pelaaja meille niin ulko- kuin sisäpelissäkin, Hylkilä kehui.

Lipolla on ensi viikolla edessä haastavat pelit PattUa ja KeKiä vastaan. Paikallispeleissä kukaan ei saa pisteitä ilmaiseksi. Oululaisten on huomattavasti helpompi valmistautua otteluihin, kun alla on voitto eikä kahdeksaa tappiota.

–Ja ennen kaikkea huomiseen päivään meillä on paljon helpompi lähteä, helpottunut Hylkilä huokaisi.

Kempeleelle tappio kotikentällä

Kempeleen Kiri sai Sarkkirantaan vieraakseen mestari-Vimpelin. Avausjakson juoksujuhla päättyi tasan 7–7. Toisella jaksolla Vimpeli puristi koneestaan vierasvoittoon tarvitut kierrokset. Vimpeli vei jakson juoksuin 2–4 ja kuittasi 0–1-voiton mukaansa Etelä-Pohjanmaalle.

Ossi Meriläinen löi KeKi:lle kolme juoksua.