Lipossa monipuolista roolia pelaava Jonne Luhtavaara on täynnä näyttämisen halua

Talousvaikeuksien keskeltä kauteen lähtevän Lippo Pesiksen joukkue on täynnä poikamaista intoa ja näyttämisen halua. Jonne Luhtavaara on yksi läpilyöntiä yrittävistä nuorukaisista.

Lippo Pesiksen ympärillä on riittänyt hälyä ja turbulenssia viime syksystä lähtien. Seuran maksamattomien laskujen pinkka on korkeampi kuin Raksilan pesäpallostadionin katsomorakennelma.

Samaan aikaan, kun seurajohto on parhaansa mukaan selitellyt mustaa valkoiseksi ja yrittänyt tunkea sormia vuotavan veneen pohjassa oleviin reikiin, joukkue on yrittänyt keskittyä olennaiseen.

Urheilijat, jotka ovat syyttömiä vallitsevaan tilanteeseen, ovat joutuneet keksimään erilaisia keinoja valmistautua kauteen, kun Ouluhallin ja pesäpallostadionin ovet ovat olleet oululaisseuralta säpissä.

Lippo kävi talvella välillä harjoittelemassa hallissa Haukiputaalla. Vaikka seuralle Ouluhallin ovi oli suljettu, pelaajat kävivät hallissa vapaa-ajalla tekemässä omatoimiharjoitteita.

Kun lumet sulivat, Lippo haki tuntumaa hiekkatekonurmiin Haukiputaalta ja Iistä.

Lajiharjoituksia on ollut selvästi vähemmän kuin aiempina vuosina.

– Talvi on ollut erilainen. Tuskin millään joukkueella on aiemmin ollut tällaista tilannetta. Onpa tullut tehtyä ainakin fysiikkaharjoitteita, Jonne Luhtavaara tokaisee.

Entinen pikajuoksija Ville Vakkuri on pannut Lipon pelaajat nostamaan rautaa – ja tulosta on syntynyt. Luhtavaaran rinnallevetotulos on parantunut viime syksystä yli 20 kiloa.

– Rauta on puraissut jokaiseen kunnolla. Parantuneiden tulosten perusteella lyöntien ja heittojen pitäisi olla kovempia.

– Pesis on lähellä sydäntäni ja haluan kehittyä joka päivä. Jonne Luhtavaara

Pääsarjakausi alkaa torstaina. Viimeiset jatkosarjaottelut ovat ohjelmassa elokuussa. Turuilla ja toreilla on pohdittu, selviääkö Lippo kaudesta taloudellisesti kuivin jaloin. Pelaajat eivät ainakaan julkisesti myönnä pohtivansa asiaa.

– Minulla on kova luotto, että seurajohto saa hommat kuntoon, Luhtavaara uskoo.

Lipon joukkue on täynnä nuoria pelaajia, jotka eivät ole tehneet läpimurtoa Superpesiksen eliittiin. Yksi heistä on 20-vuotias Luhtavaara, joka oli valtakunnan parhaita ja lupaavimpia pesäpalloilijoita yläkouluikäisenä.

D-juniori-ikäisenä PattU:sta Lippo-junioreihin vaihtaneen Luhtavaaran pelipaikka on ulkona polttolinjassa ja sisällä vaihtajana sekä kotiuttajana. Monipuolisen ja vaativan roolin parhaat pelaajat eivät ole nuoria poikia, vaan rutinoituneita konkareita.

Luhtavaara on edelleen nuori ja lahjakas, mutta Lipon tulevaisuuden lupaus korostaa olevansa kärsivällinen kehityksensä suhteen.

– Kaikki lähtee itsestä. Pesis on lähellä sydäntäni ja haluan kehittyä joka päivä.

Lippo avaa kautensa otteluilla Alajärveä ja Haminaa vastaan, jotka ovat ennakkoon arvioituna oululaisjoukkueen kovimmat kilpakumppanit.

– Pääsemme heti mittaamaan tasomme ja katsomaan, missä menemme.

Tuli avausotteluissa lunta tupaan tai komeita voittoja, se ei Luhtavaaran mukaan heilauta Lipon kurssia.

– Olemme sitkeä porukka, sitkeämpi kuin viime vuonna. Meillä on paljon näyttämisen halua.

Lippo avaa kautensa torstaina kotona Alajärven Ankkureita vastaan. Ottelu alkaa Raksilassa kello 17.