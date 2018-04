Lipon talousluvut Superpesiksen tiedossa – täyttyivätkö lisenssin ehdot oikeasti?

Pesäpalloliiton markkinointi- ja viestintäjohtaja Jussi Pyysalo sanoo, että seuran täytyy hoitaa kaikki velvoitteensa kaupungille huhtikuun aikana.





Kaleva selvitti, että Superpesiskauteen valmistautuvalla Lippo Pesiksellä on edelleen maksuhäirintämerkintöjä hieman vajaat 70 000 euroa, palkkaturvahakemuksia 33 000 euroa ja rästejä Oulun kaupungille noin 20 000 euroa.

Miten tämä asia otettiin huomioon tuoreessa lisenssipäätöksessä, Superpesiksen markkinointi- ja viestintäjohtaja Jussi Pyysalo?

– Nämäkin luvut olivat tiedossamme – noin 5–10 prosentin tarkkuudella. Onneksi tiedossamme oli myös asian toisen puoli eli Lipon toteutunut kumppani- ja kausikorttimyynti.

Pesäpalloliitto asetti Lipon sarjalisenssille tiukat ehdot. Yhteistyösopimuksia piti olla 150 000 euron arvosta helmikuun puoliväliin mennessä ja 350 000 euron arvosta huhtikuun puoliväliin mennessä. Onko Lippo täyttänyt oikeasti nämä ehdot, ja miten liitto on valvonut prosessia?

– Ehdoissa oli myös kolmas välietappi, maaliskuun puoliväli ja 300 000 euroa. Kävimme läpi seuran kirjanpidon ja jokaisen sopimuksen 13. maaliskuuta. Myyntisopimusten kokonaisarvo ylitti 300 000 euroa. Seura ei saa tietenkään koko summaa käyttöönsä heti, vaan monessa sopimuksessa on sovittu kuukausittaisia maksupäivämääriä aina elo-syyskuulle asti.

– On toki aina olemassa pieni riski, ettei joku yhteistyösopimuksen tehnyt osapuoli maksa lopulta sovittua. Meidän näkökulmastamme näiden lukujen valossa oli kuitenkin selvää, ettei Lippo tee enää tällä kaudella lisää velkaa. Kokonaistilanne vaikuttaa sellaiselta, että seuran suunta talouden osalta paranee väistämättä.

Mitä Superpesiksessä ajatellaan siitä, että vajaa kuukausi ennen Lipon kauden alkua seuralla on edelleen piikki auki Oulun kaupungille, eikä ole täyttä varmuutta siitä, voiko seura pelata kotiottelunsa Raksilan pesäpallostadionilla tai harjoitella siellä? Superpesishän ilmoitti tiedotteessaan 16. helmikuuta, että "Lipon tulee hoitaa velvoitteet kaupungille 15. maaliskuuta mennessä."

– Tämä on Lipon kohdalla ehkä se tärkein ja kriittisin asia. Seuran täytyy hoitaa kaikki velvoitteensa kaupungille huhtikuun aikana. Olosuhdeasian on pakko olla kunnossa kauden alkaessa.

– Lippo sai lisäaikaa asian hoitamiseen, koska tietojemme mukaan seura on sopinut asioista kaupungin kanssa.

Onko Superpesiksen kannalta parempi, että kaikki seuran ongelmat tulevat esiin tipotellen? Vai olisiko liiton ja Lipon pitänyt tulla asioiden kanssa rehellisesti julki jo syksyllä?

– Meidän lähtökohtamme on se, että kaiken toiminnan pitää olla avointa. Minun mielestäni Lippo ei ole peitellyt tilannettaan. Avoimuus on kaikille osapuolille hyväksi. Toki nämä asiat olisi ollut hyvä tuoda julki yhdellä kertaa, eikä tällä tavalla tipoittain.

Voitteko vakuuttaa nyt, että Lippo selviää kauden läpi? Kuka kantaa vastuun, jos näin ei käy seuran talousvaikeuksien takia?

– Käytännön vastuu on Lipolla. Olemme puoleltamme tarkastaneet ja varmistaneet, että seuralla on riittävät resurssit kauden läpiviemiseen. Kyse on siis siitä, että Lipossa pystytään pysymään tehdyissä suunnitelmissa. Uskon edelleen, että Lippo pystyy selvittämään vaikeutensa.