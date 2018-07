Lipon pelastajaksi hankittu Marko Pelkonen siirtyy Kempeleen Kiriin

Tällä hetkellä on järkevää alueen pesäpallon kannalta panostaa kaikki voimavarat Kempeleen Kiriin. Se on ainoa mahdollisuus saada pärjätason miesurheilua ensi kesäksi Oulun alueelle. AC Oulu ei tule tällä kaudella nousemaan, mutta Kirillä on kaikki omissa käsissä. Lipon tippuminen on käytännössä varma, joten sinne on turha panostaa. Jos Kempele ei nouse, pääsarjatasoinen urheilu jää ensi kesänä ONS:in, Kempeleen naiste ja Lipottarien varaan, eikä naisurheilu valitettavasti ole täällä mikään yleisömagneetti