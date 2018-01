Lipon lisenssistä lisätietoa ensi viikolla, Kempeleen Kiri voisi nousta superpesikseen

Tuli sitten ensimmäiset positiiviset uutiset!! Talousluvut on liigan keskitasoa joten talous on ainakin kunnossa. Lipolla on asioiden hoidossa kyllä paljon parannettavaa se riittää kun hoitaa asiat hyvin. Julkisuudessa on taas annettu väärä kuva Lipon tilanteesta, joka on erittäin huono asia seuralle, näin ei asiat saa mennä. Talous on kunnossa, mutta asioiden hoitamiseen on jo lisätty onneksi henkilökuntaa. Oulun kaupungin ja Lipon on neuvoteltava asiat kuntoon. Oulu tarvitsee Superpesis joukkuetta ja maailman suurin Raksilan Pesäpallo stadion katsojia, jonka stadionin kaupunki itse on rakentanut!