Lindfors keskeytti taitoluistelun Finlandia Trophyn nivelsidevamman takia

Viime viikolla Suomelle olympiapaikan varmistanut taitoluistelija Viveca Lindfors keskeyttää Espoossa luisteltavan Finlandia Trophy -kilpailun ennen tämän päivän vapaaohjelmaa. Taitoluisteluliitto tiedotti, että Lindforsia kiusaa vanha nivelsidevamma.

Lindforsin vamma alkoi oireilla tällä viikolla.

- Kaksi kilpailua viikon sisään on vienyt veronsa. En halua riskeerata jatkokautta, joten on parempi viheltää peli poikki tarpeeksi ajoissa. Tässä kilpailussa minulla ei ole niin paljoa menetettävää, joten on parempi ottaa lepo heti, Lindfors kommentoi tiedotteessa.

Lindfors kisasi viikko sitten Saksan Oberstdorfissa, josta heltisi olympiapaikka ensi talven kisoihin Etelä-Koreaan. Paikka on maakohtainen, joten olympialaisiin valittava luistelija ratkeaa myöhemmin.

Lindfors oli Espoossa naisten kisassa 18:s lyhytohjelman jälkeen.

- Menen alkuviikosta lääkäriin ja katson jatkon sitten sen mukaisesti, Lindfors sanoi.

Naisten kisassa Espoossa Emmi Peltonen on 13. sijalla.