Liigan tyhjennysmyynti jatkuu - KooKoon Newton loppukaudeksi Jyväskylään

Kauas pudotuspelipaikasta jääkiekkoliigassa valahtaneen KooKoon tehopuolustaja Jake Newton, 29, siirtyy loppukaudeksi JYPin riveihin.

Yhdysvaltalaispuolustaja on pelannut tällä kaudella 52 ottelua tehopistein 12+23=35. Liigassa hän on pelannut aiemmin Sportissa kaudella 2015-16.

- Siirto on kaikkien osapuolien kannalta järkevä. Jake pääsee taistelemaan mestaruudesta ja taloudellinen hyöty on meille merkittävä, KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen sanoi tiedotteessa.

KooKoo on Liigan sarjataulukossa sijalla 13. Eroa viimeiseen pudotuspelipaikkaan on kertynyt 13 pistettä. JYP on puolestaan neljäntenä ja vahvasti kiinni suorassa puolivälieräpaikassa.