Lewis Hamiltonista kaikkien aikojen kovapalkkaisin formulakuljettaja? - Englantilaiskuski jatkaa Mercedeksellä seuraavat kaksi vuotta

Mercedes julkisti F1-kuljettaja Lewis Hamiltonin jatkosopimuksen torstaina. Englantilaiskuljettaja pysyy Mercedeksellä vuoteen 2020.

- Jatkosopimus on ollut muodollisuus siitä lähtien, kun minä ja Toto (tallipäällikkö Wolff) istuimme alas talvella, joten oli hyvä saada nimet paperiin ja julkistaa sopimus, Hamilton totesi tallin tiedotteessa.

Hamilton siirtyi Mercedekseen vuonna 2013 ajettuaan kuusi kautta McLarenilla.

- Olen ollut 20 vuoden ajan osana Mercedes-perhettä, enkä koskaan ole ollut onnellisempi tiimissä kuin olen nyt. Olemme samalla aaltopituudella niin radalla kuin sen ulkopuolellakin. Odotan todella lisää voittoja tulevaisuudessa ja olen varma, että Mercedes on oikea paikka tulevina vuosina, Hamilton jatkoi.

Hamilton on voittanut urallaan neljä maailmanmestaruutta, joista kolme on tullut Mercedeksellä. Hän on tallin kaikkien aikojen menestyksekkäin kuljettaja.

Kaikkien aikojen parhaiten palkattu kuski?

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff oli tyytyväinen sopimukseen.

- Olemme olleet Hamiltonin kannalla siitä lähtien, kun istuimme alas juttelemaan sopimuksen yksityiskohdista viime kauden päätteeksi. Luonnollisesti ympärillä on ollut paljon spekulaatioita ja kiinnostusta, joten oli hyvä saada asialle piste, Wolff kommentoi tallin tiedotteessa.

- Lewis on yksi kaikkien aikojen parhaista kuljettajista.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Hamiltonin vuosipalkka nousee uuden sopimuksen myötä noin 40 miljoonaan puntaan eli lähes 45 miljoonaan euroon. Palkka nostaisi Hamiltonin kaikkien aikojen parhaiten palkatuksi formulakuljettajaksi.

