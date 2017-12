Lewis Hamilton jouluvideo nosti äläkän sosiaalisessa mediassa - F1-tähti pyysi anteeksi

Formula ykkösten ykköstähti Lewis Hamilton pyysi tapaninpäivänä anteeksi joulupäivänä Instagram-tilillään julkaisemaansa videota, jossa hän arvostelee 4-vuotiasta sukulaispoikaansa. Videolla poika iloitsee joululahjaksi saamastaan mekosta.

– Olen niin surullinen. Katsokaa häntä, Hamilton puhuu pojalle, joka on hänen sisaruksensa lapsi.

– Miksi sinulla on päälläsi prinsessa-asu? Miksi pyysit lahjaksi prinsessa-asua?

Pikkupoika vastaa "koska se on nätti". Hamilton toteaa sitten:

– Pojat eivät pukeudu prinsessa-asuihin!

Videon voi tulkita olleen kieli poskella -tyylinen, mutta Hamilton sai joka tapauksessa niskaansa rajua arvostelua sosiaalisessa mediassa.

– Pojat voivat pitää niitä yllä, jos haluavat!

– Lewis Hamilton on vain hirveän hirvittävä ihminen.

– Anna hänen (pojan) olla, hän on iloinen.

– Ovatko nuo sisäänkasvaneet, vanhanaikaiset käsitykset LGBTQ+-yhteisöstä niin voimakkaat, että niiden on tehtävä lapsesta surullinen silloin kun hän on iloisimmillaan?

Hamilton poisti videon Instagramista ja kirjoitti tapanina anteeksipyynnöt Twitter-tililleen.

– Leikin eilen sisarukseni pojan kanssa. Tajusin, että sanani olivat sopimattomat ja poistin videon. En tarkoittanut mitään pahaa enkä halunnut loukata ketään. Rakastan sitä, että poika tuntee olevansa vapaa ilmaisemaan itseään. Meidän kaikkien pitäisi tuntea samoin.

– Nöyrimmät anteeksipyyntöni. Olen aina tukenut sitä, että ihmiset elävät eläväänsä juuri niin kuin haluavat. Arvostelukykyni petti, ja toivon saavani anteeksi.

Yesterday I was playing around with my nephew and realised that my words were inappropriate so I removed the post. I meant no harm and did not mean to offend anyone at all. I love that my nephew feels free to express himself as we all should.