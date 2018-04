Lewandowski vastaan Ronaldo - Mestarien liigassa jättien yhteenotto

Bayern München pyrkii päättämään Cristiano Ronaldon huikean maaliputken ja mutkistamaan Real Madridin tietä kohti kolmatta peräkkäistä jalkapallon Mestarien liigan mestaruutta, kun futisjätit ottavat tänään Münchenissä yhteen välierän ensimmäisessä osaottelussa. Huippukohtaaminen alkaa kello 21.45 Suomen aikaa.

Ronaldo on maalannut Mestarien liigassa yhdessätoista peräkkäispelissä, ja viime kaudella hän iski peräti viisi kertaa Realin kukistaessa Bayernin puolivälierässä yhteismaalein 6-3. Bayern-valmentaja Jupp Heynckes tietää, että Ronaldon kanssa piisaa tekemistä, mutta muistuttaa, että Realillakin riittää töitä tänään.

- Cristianolla on ollut uskomaton ura, mutta meillä on Robert Lewandowski. Hän on tehnyt 38 maalia (tällä kaudella), joten ennemmin pitäisi kysyä, kuka hänet pysäyttää?, Heynckes aprikoi välieräkohtaamisen alla.

Tasaista kaksikon kohtaamiseen lupaavat myös tilastot: kummallakin on 24 aiemmasta kohtaamisesta 11 voittoa. Viime vuosina Real on kuitenkin ollut niskan päällä, viimevuotisen yhteismaalivoiton seurattua musertavaa 5-0-yhteismaalimurskausta kauden 2013-14 välierissä. Menneet ovat kuitenkin menneitä, se tiedetään Madridissakin.

- Arjen Robbenissa, Lewandowskissa ja Franck Riberyssa Bayernilla on kolme erittäin vaikeasti puolustettavaa pelaajaa. He voivat tehdä maalin tilanteesta kuin tilanteesta, Realin laitapakki Dani Carvajal varoittaa.

Ja onhan Bayernilla myös James Rodriguez, Realista lainalla oleva vuoden 2014 MM-lopputurnauksen maalikuningas. Kolumbialaisella taiturilla luulisi olevan erityisiä näyttöhaluja hänet lainanneen Realin suuntaan, mutta Realin valmentaja Zinedine Zidane ei ihan tuohon usko.

- James rakastaa pelata jalkapalloa, joten tottakai hän haluaa pelata hyvin. Mutta ei siksi, että hän haluaa näyttää minulle tai todistaa, että olin väärässä (lainatessani hänet pois), Zidane pohtii.