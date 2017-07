Lepistölle maukas voitto vastoinkäymisten jälkeen

Suomalaispyöräilijä Lotta Lepistö otti yhden uransa toistaiseksi hienoimmista voitoista, kun hän rutisti ykköseksi maantiepyöräilyn naisten Italian ympäriajon kuudennella etapilla keskiviikkona. Voitto tuli loppukirissä 116 kilometrin etapin päätteeksi Roseto degli Abruzzissa, kun Lepistö kukisti amerikkalaispolkija Coryn Riveran.

- Kituutin viimeisen nousun ylös, ja alamäessä ohittelin sitten ajajia. Aika riskillä menin. Viimeiset 600 metriä oli suoraa, ja sain hyvän paikan Riveran takakiekossa kiinni, Lepistö kertasi voittoaan puhelimitse Italiasta.

Lepistö ajaa naispyöräilyn suurimpiin kisoihin lukeutuvaa "Giro Rosaa" ensimmäistä kertaa, ja debyytissä tullut voitto maistuu makealta. Voitto on Lepistölle kansainvälisen uran seitsemäs ja tämän kauden kolmas. Maaliskuun lopulla tullut komea ykkössija Gent-Wevelgem-kevätkoitoksessa on Lepistön mukaan ehkä se tärkein voitto toistaiseksi, mutta keskiviikkoisella voitolla on silläkin paikkansa sydämessä.

- Varsinkin, kun tässä on ollut kaikkia vastoinkäymisiä, Lepistö sanoi viitaten etenkin loppukevään kuvioita sotkeneeseen virustautiin.

- Piti ottaa takapakkia, levätä. Ja hyvä kun lepäsin, pidin stressivapaata. Ja nyt sai sitten sokeria haavoille, vai miten sen nyt sanoisi, kesäkuussa jo paluutaan kahdella Suomen mestaruudella juhlistanut Lepistö nauroi vielä.

Italian ympäriajon kokonaiskilpailun johdossa jatkaa Hollannin Anna van der Breggen. Ympäriajossa poljetaan vielä neljä etappia, joista viimeinen ensi sunnuntaina. Lepistön työnä loppuviikon ajan on avittaa joukkuetovereita, sillä loppukiriin ei hänen mukaansa kovin todennäköisesti enää jäljellä olevilla etapeilla päädytä. Pistekilpailussa Lepistöllä on vielä toki saumoja menestyksen jatkamiseen.