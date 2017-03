Leonard pussitti NBA-voittokorin viime sekunneilla

San Antonion Kawhi Leonard heitti kaksi sekuntia ennen ottelun loppua voittokorin ja nousi Indianaa vastaan pelatun NBA-koripallo-ottelun tähdeksi.

Leonard teki ottelussa 31 pistettä ja kahmi kymmenen levypalloa. Täpärin lukemin 100-99 tullut kotivoitto oli liigan länsilohkon kakkoselle San Antoniolle viides peräkkäin.

New Orleansin Anthony Davis pussitti 33 pistettä ja rikkoi samalla NBA-urallaan 7 000 pisteen rajan, kun hänen joukkueensa New Orleans voitti Detroitin 109-86. Voitosta huolimatta New Orleansin jatkopaikka pudotuspeleihin on kiven alla.

Itälohkoa johtava Cleveland taipui Bostonin vieraana 99-103-tappioon. Cleveland-tähti LeBron James heitti 28 pistettä ja repi 13 levypalloa, mutta jäi voittaneen Bostonin Isaiah Thomasin 31 pistesaaliin varjoon.