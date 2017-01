Leo-Pekka Tähti teki historiaa: Vuoden urheilija

Ratakelauksen paralympiavoittaja Leo-Pekka Tähti on valittu urheilutoimittajien äänestyksessä Vuoden urheilijaksi. Hän on ensimmäinen vammaisurheilija, joka on palkittu Vuoden urheilijana Suomessa.

Tähti keräsi 5 017 pistettä ja 334 ykkössijaa. Toiseksi äänestyksessä sijoittui tennispelaaja Henri Kontinen 4 537 pisteellä ja 131 ykkössijalla ja kolmanneksi nyrkkeilijä Mira Potkonen, 3 890 pistettä ja 32 ykkössijaa. Pyöräilijä Lotta Lepistö oli neljäs ja jääkiekkoilija Patrik Laine viides.

– Aika historiallinen fiilis pitää sylissä tätä kultaista kiekkoa, Tähti totesi palkintopuheessaan.

– Haluan kiittää kaikkia, ketkä ovat olleet mukana matkalla. Äitiä, isää, valmentaja Juha Flinckiä, Tähti jatkoi liikuttuneena.

Muualla maailmassa vammaisurheilija on valittu maan parhaaksi muun muassa Australiassa.

– Tämä on aikamoinen kunnianosoitus omalle uralle, ja polulle huipulle ja tähän pisteeseen, jo neljä peräkkäistä paralympiakultaa 100 metrillä voittanut Tähti sanoi.