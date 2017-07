Lentopallonaiset taipuivat Ukrainalle - vastaanotto ja hyökkäys ongelmakohtina

Yli 1 000 katsojaa kannusti, mutta silti Suomen naisten lentopallomaajoukkueen kahdeksan ottelun voittoputki Euroopan liigassa ei saanut jatkoa keskiviikkoiltana.

Suomi hävisi Ukrainalle lukemin 1-3 (20-25, 27-29, 25-22, 11-25) Helsingissä pelatussa ensimmäisessä loppuottelussa ja on sunnuntaina erittäin kovan tehtävän edessä. Toinen loppuottelu pelataan tuolloin Ukrainan Ivano-Frankivskissa. Euroopan liigan voittaakseen Suomen on voitettava ottelu 3-0 tai 3-1. Sen jälkeen on vielä oltava vahvempi 15 pisteeseen pelattavassa kultaisessa erässä.

- Vähän vuoristorataa tämä ottelu oli, ja hyökkäystehot jäivät mataliksi. Viimeistelyyn jäi parannettavaa, mutta emme tule antamaan periksi, Suomen passari Kaisa Alanko tiivisti.

Suomi roikkui hyvin mukana ja hallitsi ajoittain peliä. Maajoukkue ei kuitenkaan onnistunut hyödyntämään hallintajaksojaan, vaan päästi kerta toisensa jälkeen Ukrainan jälleen mukaan peliin.

Euroopan rankingissa viisi pykälää Suomen yläpuolella 19. sijalla oleva Ukraina oli ratkaisevasti vahvempi esimerkiksi pitkissä palloissa. Suomi antoi myös vastustajalle liikaa helppoja pisteitä huolimattomalla pelaamisella.

- En usko, että vierasottelussa tulee mitään yllätyksiä. Nyt tiedämme, millaista on pelata tuollaista hyökkäyspeliä pelaavaa joukkuetta vastaan, Suomen päävalmentaja Tapio Kangasniemi tuumi.

Suomen pisterohmu oli hakkuri Piia Korhonen, jolle kertyi 19 pistettä. Ukrainan Iryna Trushkina saalisti 24 ja Anna Stepanjuk 20 pistettä.

- Vastaanottopelissä emme ole hävinneet aiemmin tänä kesänä, mutta nyt ei päästy siinä normaalitasolle, Kangasniemi jatkoi.

Toinen erä näytti ratkeavan jo hyvissä ajoin Ukrainan eduksi, mutta Suomi osoitti venymiskykyään nousten 21-24-tilanteesta tasoihin. Korhosen ässäsyötöllä irtosi 25-24-johtoasema, mutta eräpalloa maajoukkue ei onnistunut käyttämään. Ukraina kiipesi rinnalle ja käänsi lopulta yli puolituntisen erän edukseen 29-27.

Kolmannessa erässä Suomi piti ottelun elossa nappaamalla erävoiton. Neljännessä erässä Ukraina ei enää kompuroinut.