Lehti kauppasi Griezmannia Barcelonaan - seura kiisti tiedot jyrkästi

Espanjan jalkapallokärki Barcelona on "jyrkästi" kiistänyt espanjalaislehti Sportin väitteen, jonka mukaan Barca on päässyt sopimukseen Atletico Madrid -tähti Antoine Griezmannin siirrosta.

- Atleticon hyökkääjä on sopinut siirtyvänsä Barcelonaan ensi kaudeksi, Sport julisti.

Lehti lisäsi, että ranskalaisen Griezmannin ulosostohinta putoaa 1. heinäkuuta puoleen nykyisestä 200 miljoonasta eurosta. Oli miten oli, Barcelona reagoi nopeasti julkaisemalla väitteeltä siipiä katkovan tiedotteen.

- FC Barcelona kiistää jyrkästi tiedot, joita on viime tunteina esitetty eri medioissa koskien Atletico Madridin pelaajan Antoine Griezmannin ja seuramme väitettyä sopimusta, Barcelona tiedotti.

Barcelonan nopea reaktio huhuihin on varsin epätavallinen huippujalkapallossa. Sitä selittänee se, että Atletico on valittanut kansainväliselle jalkapalloliitolle Fifalle "jatkuvista kontakteista" Barcelonan ja Griezmannin välillä.

Barcelona on häärinyt huippupelaajien perässä erityisen vauhdikkaasti sen jälkeen, kun ranskalaisseura PSG houkutteli Barcelonan brassitähti Neymarin riveihinsä maailmanennätyssummalla viime elokuussa. Tässä kuussa Barca hankki Philippe Coutinhon Liverpoolista diilillä, jonka arvoksi on annettu 180 miljoonaa euroa.

Barca-valmentaja Ernesto Valverde sai hillitä spekulaatioita tiedotustilaisuudessaan ennen huomista Betis-peliä.

- Griezmann on mahtava pelaaja, joka pelaa suuresti kunnioittamassamme seurassa, Valverde sanoi.

- Kun siirtoikkuna on auki, spekulaatioita on päivittäin ja sen kanssa on elettävä. Mutta jos kysytte minulta onko Griezmann hyvä pelaaja, niin tottakai hän on. Mutta sanon saman kuin aina: puhun mieluummin omista pelaajistani.