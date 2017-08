Lehti: Hradecky lähellä jatkosopimusta Frankfurtin kanssa

Jalkapallomaajoukkueen maalivahti Lukas Hradecky on lähellä jatkosopimusta seurajoukkueensa Eintracht Frankfurtin kanssa, uutisoi Frankfurter Allgemeine Zeitung. Lehden mukaan osapuolet ovat neuvotelleet valmiiksi heinäkuuhun 2020 jatkuvan sopimuksen, jota ei ole vielä allekirjoitettu.

Hradeckyn siirtokorvaus on FAZ:n mukaan korkea seitsennumeroinen luku, jos hän siirtyy ennen sopimuksen päättymistä toiseen seuraan.

Hradeckyn nykyistä sopimusta on jäljellä vuosi, ja jatkosopimuksesta on neuvoteltu jo alkukesästä lähtien. FAZ:n mukaan Hradeckyn yksityinen lähipiiri on pyrkinyt ohjaamaan maalivahtia siirtymään muualle Frankfurtista.

