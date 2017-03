Lehkonen, Barkov, Teräväinen ja Aho iskivät maalit

Jääkiekon NHL:ssä suomalaispelaajat olivat tehokkaita Floridan ja Carolinan välisen ottelun ensimmäisessä erässä.

Maalit tekivät ensimmäisessä erässä Floridan Aleksander Barkov sekä Carolinan Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen. Aho toimi lisäksi syöttäjänä Teräväisen maalissa.

Syöttöpinna kirjattiin niin ikään ottelun ensimmäisessä erässä myös Floridan Jussi Jokiselle.

Tasaväkisen ottelun voitti lopulta Carolina maalein 4-3, kun Carolinan Jeff Skinner teki ratkaisumaalin kolmannen erän loppupuolella. Skinner iski ottelun aikana yhteensä kaksi maalia.

Montrealin Artturi Lehkonen vastasi puolestaan joukkueensa ainoasta maalista Detroitia vastaan. Jatkoajalle edennyt peli päättyi lopulta kuitenkin Detroitin voittoon, kun Anthony Mantha onnistui maalinteossa jatkoajalla.

Muissa jo päättyneistä peleistä Washington on voittanut Calgaryn numeroin 4-2. Buffalo puolestaan otti takkiinsa, kun vastassa oli Pittsburgh. Pittsburgh vei ottelun luvuin 3-1.

Tuukka Raskin Boston puolestaan kärsi tappion Ottawaa vastaan. Maalein 3-2 päättyneen pelin aikana Rask torjui 19 kertaa.

New Yorkin ja New Jerseyn välinen kohtaaminen päättyi New Jerseyn voittoon maalein 3-2. Suomalaisvahti Antti Raanta pysäytti New Yorkin maalilla kiekon 25 kertaa.